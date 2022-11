Le prix du carburant va peser sur les dépenses des clubs motoneigistes

C'est le cas à Val-d'Or où le club local est dans les derniers préparatifs de la nouvelle saison.

Selon le président, le club pourra voir la facture de carburant de ses 4 surfaceuses passer de 60 000 $ à 100 000 dollars.

Denis Lefebvre affirme qu'il va malgré tout assurer comme d'habitude le surfaçage des sentiers.

C'est sûr que le prix du carburant, ça n'aide pas personne, les prix élevés, on est tous en désaccord avec ça, mais on est obligé de vivre avec. Et nous autres comme club, c'est sûr que surfacer les sentiers, ça va coûter plus cher, on travaille nos budgets de façon à être capable de les entretenir comme il faut. Puis on sait qu'on serait bon pour bien les entretenir , dit-il.

Mais il craint que cette situation n'affecte aussi les motoneigistes qui vont devoir effectuer moins de sorties. Les motoneigistes vont peut-être faire des raids de moins longue durée parce que ça coûte 2 fois plus cher que l'an passé faire des motoneiges juste à cause du carburant. Mais on souhaite bien que les motoneigistes vont continuer à se promener , espère le responsable qui se réjouit toutefois de voir le nombre d'adhérents augmenter année après année.

À Rouyn-Noranda aussi on redoute une hausse importante des dépenses en carburant pour faire fonctionner les 3 surfaceuses du club local.

La saison passée, le club a dépensé 20 000 $ de plus pour faire face à la hausse du prix du carburant.

Cette saison encore, le président Daniel Audy s'attend à devoir dépenser plus, mais assure que le surfaçage sera assuré quand même.

« Avec le prix du carburant, le prix du diesel, on ne sait pas comment on va faire pour réussir à joindre les deux bouts. On va essayer et on verra. » — Une citation de Daniel Audy

Si le prix du diesel baissait, ça nous aiderait énormément parce qu'on a quand même 3 machines qui font 300 km de sentiers au moins 3 fois par semaine, fait que ça brûle beaucoup de carburant , dit-il.

Selon lui, la hausse des transferts de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec ne va pas renverser la tendance. Il y a eu une augmentation de 5 pièces de l'heure de la fédération, mais on va brûler d'après moi plus que 5 pièces de l'heure de diesel au prix qu'il est, s'il ne descend en bas en bas du 2 pièces , ajoute Daniel Audy.