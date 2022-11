L’OSM remet 20 000 $ à un pianiste de 24 ans de la Saskatchewan

Son répertoire de compétition lors du concours contient notamment la Sonate pour piano en la bémol majeur de Joseph Haydn, la Sonate pour piano no 2 de Sergeï Rachmaninov, et la Prélude et Fugue en do dièse majeur, Premier livre du Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach.

Gilian Moore, Mari Kodama, Rico Gulda, Angela Hewitt et Isolde Lagacé faisaient partie du jury international. Les gagnants des différents concours se sont partagé plus de 100 000 $ en prix cette année.

La 83e édition de l’événement, revenue en mode présentiel après deux années virtuelles dues à la pandémie, était consacrée au piano, et Godwin Friesen y a remporté de nombreux prix.

Un grand gagnant de la 83e édition

Il est récipiendaire du prix Invitation OSM, qui lui permettra d’offrir trois prestations dans la programmation de saison de l’ OSM .

M. Friesen a également remporté le Prix de la Chapelle musicale Reine Élisabeth, ce qui lui garantit une résidence en Belgique durant la saison 2023-2024.

Les honneurs ne s’arrêtent pas là. Godwin Friesen a gagné le prix pour la meilleure interprétation d’une œuvre canadienne, d’une valeur de 3000 $, et le prix du Domaine Forget, assurant la couverture des frais de scolarité pour un stage à l’Académie Internationale de Musique de Danse du Domaine Forget de Charlevoix en 2023.

Pas son premier Premier prix

Le parcours musical de Godwin Friesen est composé de reconnaissances notables à travers les années.

Distinctions 2015 - 1 er prix en piano au Festival de musique national

2019 - Remporte le Glenn Gould School Concerto Competition

2021 - 2 e prix au PianoArts North American Competition à Milwaukee

2022 - Quarts de finale à la Dublin International Piano Competition

2022 - Remporte le Glenn Gould School Chamber Competition

Origines

Godwin Friesen a enregistré trois albums avec sa famille, avec qui il a déjà organisé plusieurs tournées de performances pancanadiennes.

Le pianiste a également interprété des concertos avec les orchestres symphoniques de Milwaukee, de Regina et de Saskatoon.

M. Friesen a obtenu un baccalauréat et un Artist Diploma à la Glenn Gould School. Il poursuit une maîtrise à l’Université de Montréal.