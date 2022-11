L’armée américaine pourrait investir dans les projets miniers canadiens

Un texte d'Alexander Pannetta, de CBC News

Le tout s'inscrit dans ce qui devient une priorité toujours plus urgente pour le gouvernement américain : réduire la dépendance envers la Chine en ce qui concerne les minéraux stratégiques. Ces derniers entrent dans la fabrication de toutes sortes de biens allant des appareils électroniques aux batteries, en passant par les voitures et les armements.

La situation illustre aussi le fait que l'industrie minière canadienne se retrouve au centre d'un gigantesque affrontement géopolitique. Ottawa vient tout juste d'expulser les sociétés d'État chinoises du secteur des minerais critiques et stratégiques, et les États-Unis envisagent maintenant de délier les cordons de leur propre bourse.

L'armée américaine dispose en effet d'un nouveau financement pour aider les entreprises privées à lancer des projets miniers. Ces sommes sont destinées au financement d'études de faisabilité, à la rénovation d'installations, au recyclage des batteries et à la formation des travailleurs.

Le président américain, Joe Biden, a ainsi invoqué le Defense Production Act de 1950 pour développer le secteur minier du pays, et l'armée a reçu plusieurs centaines de millions de dollars à cette fin.

Éviter la dépendance

Cette hausse de l'activité dans ce secteur a été alimentée par une étude de la Maison-Blanche, publiée l'an dernier. Elle lançait une mise en garde selon laquelle la dépendance à certains produits fabriqués à l'étranger représentait un risque pour la sécurité nationale américaine, notamment les semiconducteurs, les batteries, les médicaments et 53 minerais différents.

Un responsable du département américain de la Défense a offert une séance de breffage à propos de ce programme, cette semaine, dans le cadre d'une conférence transfrontalière, et une chose a été tirée au clair : les entreprises canadiennes y sont admissibles.

Cela s'explique par le fait que depuis des décennies, le Canada fait partie de la base industrielle de l'armée américaine, et que les projets qui sont élaborés sur le territoire canadien ont tout autant droit au financement que ceux mis sur pied au sud de la frontière.

C'est simple : c'est une question de droit , indique Matthew Zolnowski, un gestionnaire de portefeuille lié au Defense Production Act, dans le cadre d'une allocution présentée devant le Canada-United States Law Institute, à Washington.

« Donc, un investissement en Alberta, au Québec ou en Nouvelle-Écosse ne serait pas différent d'un autre au Nebraska, ou ailleurs aux États-Unis. C'est une question de droit. » — Une citation de Matthew Zolnowski, gestionnaire de portefeuille

Le gouvernement fédéral propose 70 projets

Toujours selon M. Zolnowski, les États-Unis sont entrés en contact avec des entreprises d'ici pour expliquer le processus, puisque plusieurs entreprises n'ont pas de liens avec le gouvernement américain, et pourraient ne pas comprendre le fonctionnement du processus.

Nous échangeons activement avec ces entreprises , a-t-il ajouté.

Le gouvernement canadien n'est pas en reste. Des responsables fédéraux ont indiqué avoir déjà fourni, aux autorités américaines, une liste de 70 projets qui pourraient mériter du financement américain.

Les deux pays décrivent cette initiative comme un processus s'étendant sur une génération, et qui n'en serait qu'à ses balbutiements. Pour l'instant, le Canada demeure un petit joueur dans le monde de la production de minerais stratégiques, une appellation qui englobe entre autres le lithium, le cobalt et le manganèse.

Selon un responsable canadien, cependant, la situation pourrait changer. Lors de la conférence, Jeff Labonté, sous-ministre adjoint chez Ressources naturelles Canada, a déclaré que les démocraties occidentales étaient maintenant engagées dans une politique industrielle d'une façon qui n'avait pas été vue depuis des décennies.

Nous avons ce potentiel en matière de ressources... Nous avons aussi une capacité gigantesque , a-t-il dit en évoquant 200 mines et 10 000 produits potentiels qui se trouvent tous en phase exploratoire.

Nous possédons une expertise dans ce domaine; nous avons les marchés, nous avons l'expertise en matière d'ingénierie, nous avons des entreprises en activité partout au pays et ailleurs dans le monde.

Le Canada versera aussi des milliards de dollars de fonds publics à ce secteur de l'économie, au cours des prochaines années, dans le cadre de programmes fédéraux et provinciaux.

Pourquoi cette ruée soudaine?

L'engouement pour ce secteur de l'économie s'explique notamment par la transition vers les voitures électriques. Ces véhicules ont besoin de grandes quantités de minerais comme le lithium, et la production actuelle est largement insuffisante pour répondre à la demande projetée.

La domination de la Chine vient compliquer les choses. Pékin contrôle les deux tiers des capacités mondiales de traitement du lithium, par exemple.

Et la dictature communiste a déjà indiqué qu'elle était prête à placer des nations rivales sur sa liste noire et leur couper les exportations, une menace mise à exécution avec le Japon, il y a quelques années, dans le cadre d'une dispute concernant la pêche commerciale.

Plus récemment, les États-Unis ont interdit l'exportation de semiconducteurs à destination de la Chine, dans le contexte d'un début de guerre froide numérique, un conflit au sein duquel le Canada est de plus en plus impliqué.

Au cours de son discours, M. Zolnowski a fait savoir que plusieurs pays étaient en position de vulnérabilité depuis des décennies. Résoudre ce problème ne se fera pas en criant ciseau, juge-t-il.

Toujours selon M. Zolnowski, le gouvernement américain possède une stratégie en quatre volets pour s'attaquer à cet enjeu.

Le premier volet consiste à stimuler la demande intérieure pour ces produits en concevant de nouvelles initiatives durables portant sur ces matériaux

Le deuxième volet vise à stimuler l'offre en finançant de nouvelles sources de production et de recyclage

Le troisième volet consiste à accumuler des réserves

Le volet final s'articule autour de l'idée de travailler avec des nations alliées

M. Zolnowski a noté qu'en 1984, Robert Gates, alors agent du renseignement américain qui deviendrait éventuellement le secrétaire à la Défense pour deux présidents, a décrit, dans un discours, ses craintes quant à une domination de cet aspect de l'industrie minière par des entreprises financées par des États étrangers.

Cela inquiète aussi le Pentagone pour des raisons de sécurité, qu'il s'agisse d'économie ou de défense. Pour M. Zolnowski, ces minerais forment les blocs permettant de construire une économie en santé.

Et en temps de guerre, ajoute-t-il, les nations industrialisées qui ne possèdent pas un accès assuré à ces matériaux ont largement souffert : Elles ont encaissé d'importantes baisses de productivité, ce qui a contribué à leur défaite.

Toujours au dire du responsable américain, les produits de consommation domineront le marché, en plus de recevoir la part du lion du financement du Pentagone. De fait, le contenu du Defense Production Act stipule que les fonds peuvent être utilisés à des fins non militaires, y compris le bien-être économique des États-Unis en général.

Le Pentagone doit-il soutenir la confiance des marchés?

M. Zolnoswki a enfin mentionné que les États-Unis cherchaient principalement à fournir des sommes directes, et non pas des prêts, et sont ouverts au financement de projets se trouvant à diverses étapes de développement, puisque Washington voit le tout comme un projet à long terme.

Selon un associé d'une firme d'investissement assistant à la conférence, le rôle du Pentagone ne consiste d'ailleurs pas à devenir un investisseur majeur.

Ce que le secteur privé souhaite, dit-il, est de l'aide pour favoriser la confiance des marchés : une fois que vous faites la démonstration qu'un projet a la faveur du Pentagone, il est plus facile d'assurer aux investisseurs qu'il s'agit d'une bonne idée.

Un autre participant à l'événement a jugé qu'il y avait encore des détails à régler dans la structure du programme canadien pour les minerais stratégiques, y compris le crédit d'impôt de 30 % prévu dans le cadre de la stratégie d'Ottawa.