Port du masque : le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario prendra la parole lundi

Selon deux sources gouvernementales qui ont parlé à La Presse canadienne, le Dr Kieran Moore recommanderait au public de porter de nouveau le masque dès lundi, sans pour autant le rendre obligatoire.

Lors d’une conférence de presse dimanche, le premier ministre Doug Ford a exhorté la population à se masquer, mais il n'a pas répondu aux questions des journalistes sur l’obligation du port du masque. Il a seulement déclaré qu’il écoutera les recommandations du médecin hygiéniste en chef.

Des responsables de la santé réclament de plus en plus au gouvernement de rétablir l’obligation du couvre-visage, tandis que les hôpitaux pour enfants de la province sont débordés et doivent annuler des chirurgies.

