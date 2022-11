Une erreur humaine en cause dans un problème d’étiquetage d’acétaminophène à Richmond

Le Collège des Pharmaciens de la Colombie-Britannique a publié un avertissement mercredi, mettant en garde les parents de la région de Vancouver, car de l'acétaminophène pour enfants mal étiqueté a été en vente du 2 au 6 novembre dans un Shoppers Drug Mart à Richmond, à l'intersection des rues Cambie et numéro 5.

Dans un courriel, un porte-parole de Loblaw Companies, qui détient Shoppers Drug Mart, affirme qu’aucun effet indésirable n'a été signalé. Il s’agit d’une erreur humaine pendant l’étiquetage. Dès que le pharmacien a réalisé son erreur, nous avons pris toutes les mesures possibles, y compris la publication d’un avis aux consommateurs, pour nous assurer que les neuf patients qui ont acheté ce produit sont au courant , explique la vice-présidente aux communications, Catherine Thomas.

Le Collège des pharmaciens dit examiner cet incident et déterminera si une enquête plus approfondie est nécessaire. Toute personne ayant acheté ce produit doit immédiatement arrêter de le prendre et le rapporter au magasin.

Cette erreur intervient alors que depuis plusieurs mois, des parents font face à la pénurie de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants, que Santé Canada attribue à une demande sans précédent depuis l'été .