La Doré pourrait perdre sa seule épicerie

Ça fait 4 ans qu’on n'a pas pris de vacances. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre notre retraite , admet la copropriétaire de l’épicerie Bonichoix de La Doré, Martine Dallaire.

Justement le commerce est en vente depuis quatre ans, mais le contexte est difficile.

On en a eu beaucoup d'acheteurs, mais ça ne passe pas toujours. Ça prend des mises de fond. Être capable d'acheter un commerce, c'est quelque chose. C'est certain que c'est pas évident ces temps-ci avec la main-d'œuvre reconnaît le copropriétaire des 18 dernières années, Daniel Hudon.

Daniel Hudon et Martine Dallaire, les copropriétaires de l’épicerie Bonichoix de la Doré. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Selon Martine Dallaire, le commerce est moderne et rentable. Sa disparition priverait les résidents du secteur d’un service de proximité, car l’épicerie fait notamment de la livraison auprès des aînés de la municipalité. La ville la plus proche, Saint-Félicien, se trouve à un peu plus de 20 kilomètres.

Il va falloir qu’ils aillent à Saint-Félicien ou à Normandin , confirme Daniel Hudon. Plusieurs clients réguliers sont d’ailleurs déçus. Moi ça ne fait pas mon affaire, à mon âge, de devoir aller ailleurs pour faire mon épicerie , dit l’un d’entre eux.

On va devenir un village fantôme. On n’a plus rien. Plus de caisse populaire, plus de quincaillerie , se désole un citoyen.

Soutien de la municipalité

Le maire de La Doré, Ghislain Laprise, assure que la municipalité accompagnera toute personne intéressée à acheter le commerce.

Les grosses épiceries sont prêtes à faire du transport pour venir nous porter de l'épicerie en attendant qu'on trouve une solution. Parce que l'objectif, c'est de trouver une solution, pas que ça ferme définitivement. Il y a des gens qui me parlent qui regardent actuellement la possibilité de faire une coop , évoque-t-il.

La fermeture du commerce priverait la population de La Doré d’un service de proximité Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Les propriétaires aimeraient pouvoir quitter l’esprit tranquille le printemps prochain. L’épicerie de la municipalité doit fermer en mai.

Selon des informations d'Andréanne Larouche.