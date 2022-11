Les États-Unis ne s’engageront pas dans un conflit avec la Chine, dit Biden

Le président américain a déclaré dimanche que les lignes de communication entre les États-Unis et la Chine resteraient ouvertes pour prévenir les conflits, au dernier jour du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), à Phnom Penh, au Cambodge.

Joe Biden, qui doit rencontrer lundi son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, a souligné l'importance de la paix dans le détroit de Taïwan et de la garantie de la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale.

Les États-Unis se livreront à une concurrence vigoureuse [...] tout en gardant les lignes de communication ouvertes et en veillant à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit , a rapporté la Maison-Blanche dans un communiqué.

Le président a également condamné l'invasion brutale et injuste de l'Ukraine par la Russie et les menaces de tests de missiles de la Corée du Nord, a indiqué la Maison-Blanche.

La guerre en Ukraine devrait figurer en bonne place dans les discussions à Bali et au forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok en fin de la semaine, ainsi que les engagements mondiaux en matière de climat, la sécurité alimentaire et les tensions dans le détroit de Taïwan, la mer de Chine méridionale et les tirs de missiles nord-coréens.

Moscou accuse l'Occident de militariser l'Asie du Sud-Est

Dix-huit pays représentant la moitié de l'économie mondiale ont participé au sommet dimanche, dont les nations de l' ANASE, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui représente le président Vladimir Poutine à ces sommets, a accusé dimanche l'Occident de militariser l'Asie du Sud-Est pour contenir les intérêts de la Chine et de la Russie sur un terrain géopolitique essentiel.

Lors d'une conférence de presse distincte, le premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que les brèves discussions de la veille avec le premier ministre chinois Li Keqiang avaient été constructives et positives, dans l'attente d'un sommet officiel avec Xi Jinping. Les liens entre l'Australie et la Chine se sont également détériorés ces dernières années.