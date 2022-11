Bruno Marchand veut des rues plus sécuritaires près des écoles

Depuis deux ans, la Ville de Paris a transformé 200 rues autour d'écoles pour faire plus d’espaces pour les enfants. L’idée permet d’agrandir les cours extérieures des établissements scolaires devenues trop étroites et de créer des corridors pour permettre aux enfants de circuler librement aux abords de leurs écoles.

C’est l’adjoint du maire de Paris, David Belliard, qui en a parlé au maire de Québec lors d’une rencontre, dimanche, dans le cadre de la première mission de Bruno Marchand à l’étranger. Certains ont mis des jeux, des pistes d’athlétisme ou du verdissement. Bien des écoles n’ont pas assez d’arbres , a décrit le maire.

La Ville de Paris va dans cette direction avec la détermination d’éliminer plus de voitures possibles dans ses rues pour des raisons écologiques. Nous on vise à créer un partage des rues , soutient Bruno Marchand.

L'adjoint du maire de Paris, David Belliard a montré au maire de Québec l'aménagement d'une rue près d'une école convertie en corridor sécuritaire pour les élèves Photo : (Twitter ) / David Belliard

À terme, Paris souhaite aménager une centaine d’autres rues. Déjà, le maire de Québec y voit une opportunité de régler les problèmes de vitesse près des écoles des quartiers centraux de Québec.

On va prendre le temps de l’analyser à mon retour , a-t-il promis. Les moyens pour limiter la vitesse le matin et le soir sont limités. La Ville a déjà abaissé les vitesses pour inciter les automobilistes à ralentir, mais il y a des récalcitrants, souvent des parents, selon le maire Marchand, qui ne comprennent pas le message. Il faut agir autrement , pense-t-il.

Le maire a pu également échanger sur la plantation d’arbres. Paris a un objectif de 100 000 arbres plantés, la Ville de Québec, c’est 130 000 arbres.

Parc de la Villette

Le maire avait également demandé à voir le parc de la Villette. Il s’agit du plus grand espace vert de Paris. L’endroit situé dans le 19e arrondissement est immense. Il fait 55 hectares et il est visité par 10 millions de personnes par année.

Il est situé près de la banlieue de Paris, dans un quartier défavorisé. Le projet a été lancé au milieu des années 80 pour favoriser la mixité sociale. Il est ouvert 24 heures sur 24.

On y retrouve plusieurs bâtiments, dont une salle multifonctionnelle, un chapiteau pour les arts du cirque, une Cité des sciences, ainsi que des aires de jeux pour les plus petits et d'entraînement pour les plus grands. Le tout est bordé d’un cours d’eau.

Le maire Marchand n’avait pas nécessairement d’objectif précis pour importer le concept à Québec. Je voulais voir , a-t-il simplement dit. J’aime cette idée que l’on peut transformer des lieux qui à l'origine ne sont pas très beaux. On peut créer quelque chose.

Le maire Bruno Marchand a visité le parc de la Villette lors de son passage à Paris. Il s'agit du plus grand parc urbain de la Ville. Il est traversé par le canal de l'Ourcq Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, les responsables de la visite ont confié que des négociations sont en cours pour que la Cité des Sciences, située dans le parc, puisse accueillir la Maison du Canada à Paris lors des Jeux olympiques d’été de 2024. Les différents bâtiments du parc seront occupés par plusieurs délégations internationales.

La Cité des Sciences du parc de la Villette à Paris pourrait servir de «Maison du Canada» lors des prochains Jeux olympiques d'été à Paris en 2024. Photo : Radio-Canada

Échanges

En plus des visites, le maire a pu avoir une discussion avec la Délégation générale du Québec à Paris. Un premier rendez-vous pour bien comprendre comment la Délégation peut aider la Ville de Québec, et son nouveau maire, à développer ses liens et maintenir ses relations avec ses partenaires.