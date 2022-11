L’impliquée et visionnaire Matapédienne Lise Rivard n’est plus

Figure importante de l'industrie touristique et patrimoniale de La Matapédia, Lise Rivard est décédée à l'âge de 70 ans dimanche. Son apport à la région de la Gaspésie a marqué les esprits de ceux qui ont croisé sa route au fil des années.

Engagée au sein de son milieu, Mme Rivard s'est particulièrement illustrée sur la scène touristique de la région en présidant l'Association touristique régionale (ATR) de la Gaspésie vers la fin des années 90.

Embauché par Lise Rivard en 1999 à titre de directeur général de l' ATR , Louis Rome ne tarit pas d'éloges sur cette grande dame.

Je suis arrivé en juin en Gaspésie. Moi, je venais de Montréal. J’ai eu un super accueil de Mme Rivard. Elle m’a bien introduit à l’équipe et à la réalité touristique de la région de la Gaspésie , se remémore-t-il.

Selon lui, Lise Rivard a contribué à redorer le blason touristique de la région qui vivait une période de turbulences à cette époque. C’est un travail de toute l’équipe, mais elle y a certainement contribué.

Lise Rivard était une figure importante du tourisme régional (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Aujourd'hui retraité, le résident du Vieux-Longueuil conserve de bons souvenirs de ses années passées sur le bord du fleuve.

« Ma première étape comme directeur général de l’ ATR en Gaspésie, avec le support de Mme Rivard et son expérience, ça m’a mené très loin. » — Une citation de Louis Rome, ancien directeur général de l'Association touristique régionale de la Gaspésie (1999 à 2004)

M. Rome a quitté en 2004 l' ATR de la région pour devenir directeur général des ATR du Québec. Il considère que sa rencontre avec Mme Rivard a grandement propulsé sa carrière.

Un modèle d'implication

Ancienne présidente de l'organisme FAUCUS de Causapscal, qui gère le site patrimonial de pêche Matamajaw, la maison du Docteur Joseph-Frenette et le bureau d’accueil touristique, Lise Rivard est un modèle d'engagement et d'implication pour la directrice actuelle de l'organisme, Édith Ouellette.

Mme Ouellette a été embauchée comme directrice générale de FAUCUS en 2001 par Mme Rivard.

« Lise, c’était un modèle. C’était une femme tellement engagée dans La Matapédia et qui travaillait fort sur tellement de fronts, tout en étant sensible et très humaine. » — Une citation de Édith Ouellette, directrice générale de l'organisme FAUCUS

Édith Ouellette a connu Lise Rivard dans le cadre de son travail. Photo : Gracieuseté : Édith Ouellette

À cette époque, Lise Rivard siégeait aussi comme conseillère municipale à la Municipalité de Causapscal. Elle était notamment responsable de la culture, du patrimoine et du tourisme.

C’était quelqu’un de visionnaire au niveau du tourisme dans La Matapédia et qui travaillait beaucoup pour protéger le patrimoine. C’était une femme qui avait des idées et qui allait jusqu’au bout de ses idées. Elle travaillait fort pour avoir une vision plus élargie du potentiel qu’on avait dans La Matapédia , ajoute Mme Ouellette.

« C’est une personne marquante dans ma carrière. » — Une citation de Édith Ouellette, directrice générale de l'organisme FAUCUS

Lors de ces mêmes années, Mme Rivard a également occupé la fonction de présidente du conseil d'administration (CA) de l'organisme FAUCUS. Elle a porté à bout de bras le site patrimonial de pêche. Elle y a cru longtemps , rappelle Édith Ouellette.

Mme Ouellette soutient que les actions posées par Lise Rivard pour la préservation du site patrimonial de pêche Matamajaw résonnent encore à ce jour. C’est grâce à elle et son CA si le site a été aussi bien conservé à Causapscal.

Une famille engagée de la région

Lise Rivard était conjointe de l'ancien président des Producteurs laitiers du Canada, Claude Rivard, décédé il y a plus d'un an. Tout comme son mari, elle était investie dans le milieu agricole.

Elle gérait la ferme familiale, en lançait d’autres et nous élevait par-dessus tout ça. Elle a été propriétaire ou copropriétaire d’un bar laitier, d’un gîte touristique, d’une ferme agrotouristique, d’une ferme ovine et d’une ferme laitière , peut-on lire dans l'hommage rédigé par une de ses filles, Cynthia Rivard, sur les réseaux sociaux.

Cette illustre Matapédienne était aussi impliquée comme présidente des Saveurs du Bas-Saint-Laurent et du CLD de La Matapédia.