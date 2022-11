L’église de Saint-Paul-de-la-Croix passe aux mains d’un couple torontois

La Fabrique de Saint-Paul-de-la-Croix n’avait plus d’autres choix que de mettre en vente l’église, à défaut de pouvoir l’entretenir.

Depuis février dernier, l’église a reçu environ 5000 visiteurs, 38 potentiels acheteurs et trois offres sérieuses, explique M. Castonguay. Le choix s’est finalement arrêté sur Sabahat Qureshi et Irene Chen, deux entrepreneurs torontois.

Il est d’avis qu’il s’agit du scénario idéal pour l’église et pour la Fabrique.

Pour nous autres, c’est pareil comme si on avait gagné à Loto-Québec , se réjouit-il. C’est sûr que pour nous autres, ça fait un moment très émouvant. C’est nos arrière-grands-parents, nos grands-pères, nos grands-mères et nos parents qui ont travaillé toute leur vie pour mettre ça debout.

Yval Castonguay rappelle que les acquéreurs se sont engagés à respecter cinq critères, incluant celui de ne pas démolir l’église et de conserver la façade extérieure.

La Fabrique pourra continuer à célébrer des messes, des baptêmes et des mariages dans la sacristie pour une période d’au moins cinq ans, en échange d’un dollar par année.

La bâtisse sera convertie en résidence secondaire. Le couple de Toronto compte dévoiler ses plans en mars prochain lors de sa visite à Saint-Paul-de-la-Croix, selon le président de la Fabrique.

Le patrimoine religieux menacé

Partout au Québec, les conseils de fabrique constatent que les coûts d’entretien et de chauffages sont devenus trop lourds à porter. Constat : des églises ferment chaque année. Selon le département des fabriques et du patrimoine religieux, il ne restait plus que 38 paroisses au Québec, contre 269 en 1995. Les 38 fabriques possédaient encore 216 églises.

Pour conserver le patrimoine religieux, Yval Castonguay est d’avis que les villes et les municipalités ont un rôle à jouer en convertissant les églises. La relève catholique n’est plus là [pour le faire] , conclut-il.