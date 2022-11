Le campus d’Edmundston une fois de plus confronté à un manque de logements

La pénurie de logements persiste dans de nombreuses régions du Nouveau-Brunswick et le campus de l’Université de Moncton à Edmundston est une fois de plus confronté à un manque de logements pour les étudiants qui s’apprêtent à arriver dans la communauté.

À la rentrée de septembre, c’est avec l’aide de résidents que l’université était parvenue à loger les nouveaux venus.

Éric Thériault, un habitant d'Edmundston, est l’un d’entre eux. C'est eux qui m'ont appelé. Ils ont appelé, ils m'ont dit on a eu votre nom de l'université , nous raconte-t-il. Ils étaient trois amis au départ, puis là ils disent : on cherche de quoi pour trois. J'ai dit : j'ai un quatre chambres à louer. Ils ont dit : ok, on va le prendre, on va se trouver un quatrième [colocataire].

Éric Thériault Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

M. Thériault dit que le loyer s’élève à 500 $ par mois pour ce logement situé à une dizaine de minutes du campus universitaire.

J'ai des amis à Moncton qui paient pour des trous à rats. Ils paient 800 $ par mois. Ils sont trois et ils paient 800 $ chaque. C'est épouvantable , déclare-t-il.

Les résidences de l’Université de Moncton à Edmundston sont pleines. Le vice-recteur Sébastien Deschênes est reconnaissant de l’appui de la communauté.

On a des partenaires qui sont prêts à offrir beaucoup d'unités de logement , indique-t-il, en soulignant que le problème n’est pas aussi critique qu’ailleurs. Des étudiants dans la Péninsule acadienne ont aussi du mal à se loger.

Il assure qu’aucun étudiant ne se retrouvera sans logis au retour en classe, après les Fêtes.

Sébastien Deschênes, vice-recteur du campus de l'Université de Moncton à Edmundston, dimanche. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

On est convaincu qu'on va avoir le nombre de places pour nos étudiants sans problème , affirme M. Deschênes. C'est plus au niveau de la qualité qu'on recherche vraiment des meilleures places pour nos étudiants, pour qu'ils soient le plus confortable possible. Mais en termes de capacité, on est certain à l'heure actuelle qu'il y aura une place pour tous et chacun en janvier.

L’université contemple la possibilité de construire une seconde résidence sur ses terrains. Elle dit aussi être en pourparlers avec l’administration municipale pour trouver des terrains, et des habitations qui peuvent être rénovées. On est proactifs , soutient le vice-recteur.

D’après le reportage de Mathilde Pineault