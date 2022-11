La Cour suprême des T.N.-O. se prononcera sur la chasse des caribous Bluenose-Ouest

La communauté est représentée par des avocats du Conseil sur les ressources renouvelables de Colville Lake, la Première Nation Behdzi Ahda et la société foncière Ayoni Keh. Elle souhaite la mise en place d’un plan qui mettrait un terme au système de quotas et d’étiquettes du gouvernement, afin de pouvoir protéger la harde grâce à ses valeurs et connaissances traditionnelles.

Le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles Shane Thompson a rejeté l’idée de supprimer ce quota de chasse.

L'audience devant la Cour suprême territoriale a duré trois jours à Yellowknife et s'est terminée jeudi avec les observations de Maren Zimmer et Kyle Ereaux qui représentent le gouvernement. Les avocats ont fait référence à des dispositions de la revendication territoriale des Dénés et des Métis du Sahtu qui spécifient que des limites de chasse peuvent être mises en œuvre si [c’est] nécessaire pour la conservation .

Maren Zimmer a également mentionné une clause donnant au gouvernement la juridiction ultime pour la gestion de la faune et de l'habitat faunique qui montre, à ses yeux, que le ministre n’a pas outrepassé son autorité et qu’il n'a pas enfreint la revendication territoriale. Kyle Ereaux a quant à lui ajouté que le ministre est ouvert à travailler de manière collaborative sur un plan avec la communauté, mais que pour l’instant la situation restera telle quelle.

Pas de date pour la décision de la cour

L'un des quatre avocats des requérants, Senwung Luk, a mis l'accent sur la partie si nécessaire dans l'accord, ajoutant que le plan proposé par la communauté pour gérer les populations de caribous n'aurait pas besoin d’une récolte totale autorisée.

Selon l’avocat, les limitations de chasse ne fonctionnent pas, car malgré la mise en place de celles-ci en 2008, la harde de caribous Bluenose-Ouest est toujours en déclin.

Senwung Luk assure que le plan de gestion de la communauté est conforme aux connaissances locales et à la loi dénée, et qu’il faut transmettre les savoirs aux jeunes chasseurs. Ce n'est pas une expérience , a-t-il affirmé, ajoutant que la conservation va au-delà de décider combien d'animaux peuvent être tués, et qu'il faut aussi observer les saisons et les comportements des hardes.

L’avocat a expliqué que, par exemple, tuer un animal isolé dans le froid pourrait signifier que cet animal est le seul à savoir où se nourrir en hiver, ce qui peut avoir un impact sur la harde dans son ensemble, même si cet animal ne représente qu'une seule étiquette.

Le juge Andrew Mahar ne sait pas quand il rendra sa décision, mais promet de faire de [son] mieux .

Avec les informations de Natalie Pressman