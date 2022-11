La bibliothèque de New Glasgow deviendra un centre communautaire

L’édifice qui abrite la bibliothèque publique de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, sera amélioré pour être transformé en nouvel espace communautaire, ont confirmé plusieurs paliers de gouvernement.

La revitalisation du bâtiment permettra donc de moderniser l’infrastructure et d’améliorer son efficacité énergétique. Sa consommation d’énergie sera réduite d’environ 82 %, selon le gouvernement fédéral, et elle émettra 272 tonnes de gaz à effet de serre de moins par année.

Ce qui deviendra le Centre de destination de New Glasgow sera un nouvel espace où l’on promet davantage d’activités et de service.

La bibliothèque publique de New Glasgow captée par la caméra de Google Street View en octobre 2014. Photo : Google Street View, octobre 2014

Il y aura des espaces récréatifs intérieurs et extérieurs, une cuisine, une garderie, un café et des salles communautaires, ainsi que des espaces privés destinés à des services comme le mentorat et à la télémedecine.

Nous avons une occasion unique de moderniser la bibliothèque et de rendre les espaces plus polyvalents pour l’ensemble de la collectivité, y compris les personnes âgées, les nouveaux arrivants et les familles , a déclaré dans un communiqué, samedi, le conseiller municipal Clyde Fraser.

Ottawa octroie 3,9 millions de dollars pour ce projet, par l’entremise de son initiative Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Ce programme, qui fait partie du plan climatique du fédéral, vise à améliorer le rendement énergétique et l'empreinte environnementale des infrastructures communautaires.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse finance le projet à hauteur de 2 millions de dollars. La contribution de la Ville de New Glasgow avoisine le million de dollars.

Selon le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, la bibliothèque publique de New Glasgow enregistre 71 000 visites annuellement. La province estime que sa fréquentation augmentera de 30 % avec le nouveau centre.