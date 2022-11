Les stations de ski du Lower Mainland pourraient ouvrir plus tôt que prévu

Après un début du mois de novembre avec des chutes de neige et des températures négatives, la station de ski Cypress Mountain à West Vancouver a ouvert en avance samedi, mais d’autres opérateurs expliquent attendre qu'un peu plus de neige tombe avant d'ouvrir leurs pistes.

À Cypress Mountain, certaines pistes ont été ouvertes au public après que 30 centimètres soient tombés sur les sommets et que plus de 15 canons à neige aient augmenté la densité de la neige.

C’est un début de saison précoce, peut-être dix jours plus tôt que l'an dernier , explique Joffrey Koeman, le directeur des ventes et du marketing de la station. « Et l’année dernière, c’était déjà très tôt, car historiquement on ouvre le 1er décembre, à une semaine près. »

La couverture neigeuse est énorme en haut, donc on va avoir de bonnes conditions.

Des dizaines de personnes ont profité de cette ouverture samedi et Joffrey Koeman anticipe une excellente saison 2022, étant donné que c’est la troisième saison hivernale consécutive de la Niña, ce qui signifie que les eaux à la surface dans l’est du Pacifique sont plus froides.

La Niña, présente pour un troisième hiver consécutif? ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Phare Ouest La Niña, présente pour un troisième hiver consécutif?. Contenu audio de 14 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 14 minutes

La Niña signifie des conditions météorologiques plus froides que la normale à travers la Colombie-Britannique , explique la météorologue de CBC , Johanna Wagstaffe. Il n'y a pas deux saisons de la Niña identiques, mais il y a de bonnes chances qu'il fasse plus froid et qu’il y ait plus de neige que d'habitude cette année.

Dans l'intérieur, les stations Silver Star Mountain et Big White doivent également ouvrir cette semaine. Big White compte ouvrir ses pistes jeudi, le début de saison le plus précoce depuis 2016. Du côté de Whistler Blackcomb, l’ouverture est prévue pour le 24 novembre.

À Grouse Mountain à North Vancouver, un porte-parole parle d’une météo prometteuse , mais n'a pas précisé de date d'ouverture. Notre équipe travaille avec mère Nature pour que nous puissions être ouverts le plus rapidement possible.

À Mount Seymour, le responsable des communications Simon Whitehead explique que la station dépend entièrement de la neige naturelle, et qu’ils espèrent ouvrir plus tôt que d'habitude cette année, a priori le 9 décembre. Tout comme la station Mount Washington, sur l'île de Vancouver, qui compte lancer sa saison à la même date.

Avec les informations de Wildinette Paul, Akshay Kulkarni, Christy Climenhaga et Johanna Wagstaffe