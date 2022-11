Après 22 ans comme conseillère municipale, la mairesse admet avoir dû passer par une période d’ajustements avec son équipe, qui compte cinq nouveaux visages.

« On a des idées et des façons de faire différentes, mais je peux vous assurer qu’on forme une très belle équipe, souligne-t-elle. On n’est pas toujours d’accord, mais ça n’a jamais laissé de trace. Je me suis trouvé une qualité d’ajustement à cette jeunesse qui a des préoccupations autres que les miennes. J’ai eu un cours 101 en changements climatiques et j’ai aussi été sensibilisée à d’autres dossiers, comme celui des voies cyclables. Ça va devenir prioritaire de tenter d’améliorer la situation. »

Céline Brindamour estime que l’équipe du conseil a permis de réaliser sa promesse de favoriser la participation citoyenne.

Elle reconnaît aussi que plusieurs dossiers chauds sont tombés sur sa table dès son entrée en poste, notamment la revitalisation du centre-ville et l’itinérance.

« Je ne veux pas avoir l’air de la fille qui se plaint, mais on a dû regarder plein de dossiers tout juste après la pandémie. Ça n'a pas aidé la cause et il y a eu des conséquences, avance-t-elle. En itinérance, je connaissais le problème, mais je m’y suis mise à fond, avec le conseiller Benjamin Turcotte, pour essayer de rattraper ça en communiquant avec les gens, en allant à la rencontre des commerçants, en organisant des déjeuners-causeries. On sentait que c’était nécessaire. »

La mairesse ajoute que la question de la pénurie de logements abordables est un autre enjeu qui devra être mis de l’avant dans le conseil au cours des trois dernières années de son mandat.