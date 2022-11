Après 60 ans dans le village, Sœur Marie et Soeur Céline quittent Lac-Bouchette

Une page d’histoire se tourne, alors qu’elles font partie des rares religieuses toujours installées au cœur d'une municipalité. C’est un peu à cause de notre âge, à cause de notre santé, à cause des soins plus particuliers que nous allons recevoir et pour être avec nos sœurs, nos amies, vivre vraiment une vie communautaire , explique Soeur Céline, âgée de 85 ans.

L’annonce de leur départ a surpris de nombreuses personnes. On prenait comme pour acquis que nous avions des religieuses à Lac-Bouchette , explique Jeannette Paradis, bénévole à la paroisse.

Au cours des 60 dernières années, Sœur Marie et Sœur Céline ont été enseignantes, organisatrices d’expositions, confidentes. Elles sont considérées comme des piliers de la communauté de Lac-Bouchette.

C'était un privilège pour moi de rencontrer les beaux jeunes du Lac-Bouchette , affirme Soeur Marie, qui a dirigé la chorale de l’église pendant de nombreuses années.

Les deux religieuses ont organisé plusieurs activités au sein du village au fil des années. Photo : Radio-Canada

Un rôle au-delà de la religion

Peu de municipalités ont toujours des religieuses actives au sein de leur communauté. La communauté a respecté notre décision de partir, ne nous a rien imposé , souligne Sœur Marie.

« C’est difficile de partir car je laisse des gens derrière moi. C’est comme si c’était mes enfants. » — Une citation de Sœur Céline Duchesne

Elles ont enseigné à plusieurs générations d’enfants dans l’école primaire du village, qui est d’ailleurs adjacente à leur demeure.

Elles ne sont pas juste deux religieuses, ce sont des amies. Combien de gens remontent la côte pour aller au couvent pour jaser ? Ces gens-là ressortent toujours avec un sourire , raconte avec émotion Vital Dumais, marguillier de la paroisse.

Soeur Céline portait un habit traditionnel des Soeurs Notre-Dame du Bon-Conseil lors de son arrivée à Lac-Bouchette. Photo : Radio-Canada

Sœur Marie et Sœur Céline quitteront Lac-Bouchette le 25 novembre et d’ici là, la municipalité compte bien leur rendre hommage.