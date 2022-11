Davantage d’immigrants choisissent Sept-Îles pour y travailler

Il y a trois mois, Selena Montes Alvarado quittait les tropiques de son Hidalgo natal pour rejoindre la Côte-Nord, à Sept-Îles.

Tout au début, quand je suis arrivée, je ne comprenais franchement rien. C'est un accent assez différent. En plus, il fait froid, beaucoup plus qu'au Mexique, donc ça change , raconte-t-elle.

Davantage à la recherche d'aventure qu'en fuite d'un Mexique qu'elle aime toujours, celle-ci a signé un contrat de travail avec la Poissonnerie Fortier, où elle a fait la rencontre de deux autres travailleuses issues de son pays d'origine. On s'entend bien, on a la même culture, on peut partager aussi, donc ça se passe bien avec elles , confie Selena Montes Alvarado.

Selon de récentes données publiées par Statistique Canada, la population immigrante à Sept-Îles a augmenté de 120 % entre 2011 et 2021. Le nombre de personnes immigrantes s'est accru de 265, pour un total de 485. À Baie-Comeau, on note également une hausse de 56 % pour la même période.

Tout a commencé il y a près d’un an, quand la directrice de la Poissonnerie Fortier Claudine Sirois est allée à la recherche de personnel à l’extérieur des frontières canadiennes. Malgré les longues démarches et les frais reliés à l’accueil de nouveaux arrivants, Mme Sirois affirme que les avantages qui en découlent sont majeurs.

Oui, ça a un coût effectivement, mais ça en vaut la peine. Mon magasin peut désormais être ouvert sept jours sur sept. C’est quelque chose que je ne pouvais pas faire auparavant. En plus, elles donnent un service vraiment exceptionnel. Elles sont vraiment axées sur le service à la clientèle , souligne la directrice de la Poissonnerie Fortier.

Ensemble, les trois employées mexicaines représentent la moitié du personnel de la poissonnerie. La situation n'est pas unique. De plus en plus d'employeurs de la région ont recours aux travailleurs étrangers pour garnir leurs rangs.

Cette année seulement, la coordonnatrice du centre Alpha Lira Hélène Lejeune a vu passer 200 nouveaux travailleurs étrangers dans les locaux du centre d'intégration.

Si je remonte il y a quatre ans, on parlait peut-être d’entre 40 et 50 personnes par année, donc il y a quand même une nette augmentation , explique-t-elle.

Un défi de logistique

Puisque la région fait face à de nombreuses pénuries, l’intégration des nouveaux arrivants est parfois mise à mal.

La capacité logistique commence à être de plus en plus difficile. Si on parle de logements, de garderies, même de places dans les écoles, on voit qu'il manque des enseignants partout et qu’ouvrir des classes, c'est compliqué , rappelle Mme Lejeune.

Toutefois, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, affirme que des démarches sont en cours pour être en mesure d’accueillir et de loger les nouveaux arrivants.

La Ville se penche actuellement sur des projets domiciliaires pour mettre fin à la pénurie de logements.

Ces gens-là sont ici pour travailler, ils sont fonctionnels, apprennent le français, veulent s'installer, veulent rester ici. Alors, je crois que plus les années vont passer, plus on va remarquer la présence des arrivants dans notre ville , conclut M. Beaupré.

