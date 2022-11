Jusqu’à 25 centimètres de neige sont attendus dans le nord-ouest du N.-B.

Environnement Canada a émis un avertissement de chute de neige pour le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. On prévoit jusqu’à 25 centimètres.

La neige est attendue du dimanche soir au lundi matin.

Des bulletins météorologiques spéciaux pour les chutes de neige ont été publiés samedi, mais ont été améliorés.

Les régions en rouge sont sous l'avis d'un avertissement de neige par Environnement Canada. Photo : Gracieuseté : Environnement Canada

Grand-Sault et le comté de Victoria, la route Mount Carleton-Renous, le comté d’Edmundston et le comté de Madawaska, ainsi que Campbellton et le comté de Restigouche ont tous des avertissements de chute de neige en place.

Selon l’avertissement d’Environnement Canada, les autoroutes, les routes, les allées piétonnières et les parcs de stationnement peuvent devenir difficiles à naviguer à mesure que la neige s’accumule.