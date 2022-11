Rouyn-Noranda doit revoir son système de contrôle industriel

La Commission municipale du Québec recommande à la ville de Rouyn-Noranda d'améliorer son système de sécurité et de contrôle industriel relié à son usine de traitement des eaux.

La commission a rendu public début du mois son rapport d’audit de performance pour déterminer l'existence ou pas de ces mesures et l’efficacité du processus de gestion des accès et de la sécurité de certains systèmes de contrôle industriels (SCI).

Trois villes ont fait l'objet de l’audit dont deux portaient sur les systèmes rattachés aux usines de traitement de l’eau, à savoir La Prairie et Rouyn-Noranda, et sur le système associé à la gestion des bâtiments municipaux pour Dollard-Des Ormeaux.

La commission rappelle que ces SCI intègrent en grande partie des solutions informatiques. D'après le rapport, Rouyn-Noranda n'a pas fait la classification de ces actifs en fonction de leur sensibilité et de leur caractère critique.

Elle n’a pas non plus l’assurance qu’elle déploie les mesures de sécurité appropriées pour diminuer les risques inacceptables.

La Ville n’a pas attribué de responsabilités aux employés et aux partenaires en matière de sécurité de ses SCI.

La Commission municipale a formulé quatre recommandations à la Ville de Rouyn-Noranda qui est invitée à produire un plan d’action pour leur mise en œuvre.

Elle doit notamment faire l'inventaire et classifier les actifs du SCI en fonction de leur caractère critique et de leur sensibilité. Elle est aussi tenue d'élaborer un programme d’activités de sensibilisation sur la sécurité de l’information et s’assurer que les partenaires qui interviennent sur le SCI sont sensibilisés en matière de sécurité du système.

La Ville déjà en mode solution

Le directeur général de Rouyn-Noranda François Chevalier dit que l'administration municipale prend très au sérieux les recommandations de l'audit.

La sécurité informatique est toute la gestion justement des technologies, c'est toujours un processus d'amélioration continue. Il n'y a pas véritablement d'absolu. On tend vers ça, mais c'est difficile de l'atteindre. Donc c'est sûr que les recommandations qui ont été mis de l'avant nous à partir du moment-là qu'on a répondu aux questions de la CMQ, on s'est rapidement mis en mode solution, donc on n'a pas attendu les recommandations pour déjà travailler sur ce qu'on avait senti qui avait été soulevé comme lacunes , assure le responsable.

Il affirme que ses équipes n'ont pas attendu le rapport final pour se mettre au travail.

Dès que l'audit est terminé au printemps, si ma mémoire est bonne, les équipes qui avaient participé à l'audit du côté des technologies et de l'usine de filtration avaient relevé les points où ce que finalement la CMQ avait questionné certains éléments, donc de là on a fait un projet pour noter avec des échéanciers très précis les corrections qu'ils y'avaient à apporter, qu'on a bonifié dernièrement évidemment avec le rapport , indique François Chevalier.

Un suivi sera effectué dans trois ans pour voir si la municipalité a appliqué les recommandations.