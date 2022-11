La tour CN récompensée pour ses efforts en matière d’accessibilité

La tour emblématique de Toronto a reçu la certification or de la Fondation Rick Hansen, qui récompense les lieux qui font tomber les obstacles pour les personnes ayant un handicap.

Canada Lands Company, l’entreprise qui gère la tour, en a fait l’annonce mercredi.

Alors que nous travaillons ensemble pour créer un Canada sans barrière et accessible, nous devons nous assurer que tout le monde a accès aux bâtiments , a déclaré la ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap Carla Qualtrough.

Il faut dire que depuis 2015 la tour CN a fait de l’accessibilité une de ses priorités. Un objectif non sans un certain défi puisqu’il fallait revoir la conception du bâtiment.

On a réalisé qu’il y avait beaucoup de travail à faire et on s’est engagé envers ce projet , affirme le chef de l’exploitation Peter George.

Il ajoute que les rénovations sont faites en partenariat avec des experts en accessibilité. Les améliorations comprennent par exemple des panneaux vitrés du sol au plafond à l’étage d’observation et la suppression de barrières pour permettre d'accéder plus facilement au point de vue.

Peter George ajoute aussi que la terrasse d’observation qui est en cours de rénovation doit aussi inclure des aménagements pour les personnes avec un handicap.

Nous assurer que notre bâtiment est accessible et inclusif signifie que tout le monde peut se sentir bienvenu pour visiter la tour. Cela permet aussi d’attirer des talents diversifiés pour venir travailler ici. Ça bénéficie à tout le monde , souligne-t-il.

Rick Hansen a été la première personne en fauteuil roulant à pouvoir accéder à la plateforme extérieure de la tour. Photo : Tour CN

Rick Hansen a entamé en 1985 une tournée mondiale en fauteuil roulant pour sensibiliser les collectivités au besoin d’infrastructures plus inclusives.

Il a ainsi parcouru 34 pays et recueilli 26 millions de dollars. Il a créé sa fondation en 1988.

Il est aussi la première personne en fauteuil à avoir été sur la plateforme à ciel ouvert de la tour CN en 2015.