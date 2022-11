Inflation : des retraités confrontés à des choix difficiles

Les personnes âgées qui vivent d'un revenu fixe ont du mal à faire face à leurs dépenses, car leurs frais quotidiens augmentent plus vite que leurs versements de pension.

Pour la période d'octobre à décembre 2022, les retraités de 65 ans et plus dont le revenu annuel est inférieur à 129 757 $ peuvent recevoir jusqu'à 685,50 $ par mois dans le cadre du programme de Sécurité de la vieillesse (SV).

Les personnes de plus de 60 ans qui ont cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC) avant d'avoir 70 ans peuvent recevoir jusqu'à 1 253,59 $, mais le paiement mensuel moyen est plus proche de 725 $, selon le gouvernement.

La SV est ajustée en fonction de l'inflation environ tous les trois mois, tandis que le RPC est ajusté en janvier de chaque année.

Or, pour certaines personnes, ce n'est pas suffisant.

Viola Golden, 74 ans, vit des paiements de la SV et du RPC depuis qu'elle a pris sa retraite à 67 ans, après des années de travail dans le commerce de détail.

Mme Golden planifie soigneusement ses finances avec son frère de 76 ans, avec qui elle vit en appartement. Ses dépenses augmentent plus rapidement que les augmentations de sa pension et 25 $ de plus par mois ne vont rien apporter à personne , dénonce-t-elle.

Mme Golden s'inquiète d'une éventuelle augmentation de loyer l'an prochain, car toute dépense imprévue pourrait déséquilibrer son budget.

« Je ne veux pas avoir recours à l'aide sociale et je ne veux pas vivre dans un quartier où je ne me sens pas en sécurité. Je me sens en sécurité là où je suis. » — Une citation de Viola Golden

Elle évite de puiser dans ses modestes économies, car cet argent est mis de côté pour ses funérailles et elle veut laisser un peu d'argent à ses petits-enfants.

Le coût de la nourriture augmente

Les gens ressentent le choc de la hausse de 10,3 % sur douze mois des prix des aliments que Statistique Canada a relevée au cours de la période de douze mois précédant septembre.

Les prix des aliments ont augmenté plus rapidement que l'indice général des prix à la consommation, qui a atteint un taux d'inflation de 6,9 % sur un an en septembre, toujours selon Statistique Canada.

Acheter du pain moins cher et cuisiner plus de haricots sont des stratégies courantes auxquelles les aînés ont dit avoir recours pour maintenir leur facture alimentaire à un niveau raisonnable. L'achat d'aliments de marque générique ou le recours à des aliments en vrac à congeler sont également des pratiques courantes.

Ces jours-ci, Mme Golden y réfléchit à deux fois avant d'acheter un rôti pour le souper du dimanche, parce que payer près de 30 $ pour celui-ci donne l'impression d'être volée .

Même le transport en commun devient une préoccupation

Brenda Thompson, 76 ans, souligne également que les augmentations des pensions ne suivent pas l'augmentation des coûts qu'elle constate chaque jour. Elle vit dans la maison de sa fille avec son petit-fils de 22 ans qui est autiste.

Bien que la fille de Mme Thompson ait un bon emploi, elle aimerait pouvoir contribuer davantage aux dépenses du ménage, car tout devient plus cher. Ma fille est la seule personne de la maison qui travaille. Je l'aide autant que possible, mais avec deux petites pensions par mois, je ne peux pas l'aider tant que ça , souligne-t-elle.

Photo : Radio-Canada

Mme Thompson s’était isolée après le décès de son mari, il y a 19 ans, mais sa fille l'a poussée à se faire des amis au centre pour personnes âgées Good Companions, il y a environ six ans. Aujourd'hui, Mme Thompson y est bénévole.

La récente augmentation du coût d'un laissez-passer mensuel pour les aînés, qui est passé de 46,75 $ à 47,75 $, a retenu l'attention de Mme Thompson, car le transport en commun est son seul moyen de transport.

Le laissez-passer d'autobus est une dépense non négociable pour Mme Thompson, et elle craint que l'augmentation du coût n'empêche d'autres personnes de sortir. Sans laissez-passer, une personne âgée peut être coincée à la maison tous les jours, sauf les deux jours par semaine où les personnes âgées voyagent gratuitement, dit-elle.

Quand l'inflation ralentit, les retraites rapportent

Bob Baldwin, ancien directeur des politiques au Congrès du travail du Canada, est d’avis que les paiements de pension rattraperont le coût de la vie puisqu'ils sont indexés à l'inflation.

En octobre, les paiements de la SV ont augmenté de 2,8 % de plus que les paiements mensuels que les retraités ont reçus pendant les mois de juillet, août et septembre. Les paiements du RPC tout au long de l'année 2022 ont connu une augmentation de 2,4 pour cent par rapport à l'année dernière, en fonction de l'inflation calculée d'octobre 2020 à octobre 2021.

En juillet, le gouvernement a également annoncé que les retraités recevraient une augmentation de 10 % de leur revenu mensuel lorsqu'ils atteindraient l'âge de 75 ans.

Lorsque l'augmentation du paiement d'une pension est en retard sur l'inflation en temps réel, cela signifie que la valeur d'une pension sera aussi temporairement supérieure au coût de la vie lorsque l'inflation finira par ralentir, selon M. Baldwin.

Au début, lorsque l'inflation augmente, ce retard offre une protection moins que complète au mois de janvier suivant. Lorsque l'inflation diminue, il offre une protection plus que complète , en conclut M. Baldwin.

Avec les informations de Morgana Adby, CBC News