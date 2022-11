Coups de feu à Fredericton : la police recherche activement un homme en cavale

La Force policière de Fredericton a lancé un mandat d’arrêt contre Jacob James Phillips, 21 ans, de Fredericton. L’individu est en cavale depuis près d’une semaine et il fait face à quatre accusations liées à des coups de feu qui auraient blessé une personne le 7 novembre.

Cette journée-là, les forces de police de Fredericton ont répondu à un appel sur Riverside Drive, où une femme a déclaré avoir reçu une balle dans la jambe.

La victime a été transportée à l'hôpital et est dans un état stable.

La police pense que ce n'était pas un acte aléatoire.

Jacob James Phillips est accusé de déchargement d'une arme à feu avec intention, de possession d'une arme à des fins dangereuses, d’agression aggravée et de violation d'un engagement.

L’individu recherché mesure 5 pieds 9 pouces et pèse environ 160 livres. Il a les cheveux courts et foncés et une barbiche foncée.

L'Unité des crimes majeurs de la police de Fredericton enquête sur le dossier et demande à toute personne ayant des informations concernant cet incident ou le lieu où se trouve Phillips de contacter le gendarme Jeff Cameron (Jeff. Cameron@Fredericton.ca ), composez le 460-2300, ou Échec au crime au 1-800-222-8477.