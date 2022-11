Sommet de l’ANASE : Justin Trudeau vante les engagements du Canada

M. Trudeau a rappelé certains des engagements pris plus tôt cette semaine par le Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne pour l’Indo-Pacifique, présentée par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Le premier ministre y voit une occasion de raffermir l’engagement du Canada dans cette région qui est une priorité pour les Canadiens .

Élargir nos partenariats et nos liens économiques avec ces pays est critique pour le Canada , a indiqué M. Trudeau en conférence de presse dimanche.

Pour lui, les pays de l’ ANASE représentent des occasions d'investissements et de création de bons emplois, maintenant et pour l'avenir, alors que notre économie va croître , a ajouté M. Trudeau.

C’est une région qui a énormément de potentiel , a-t-il insisté, et si on veut créer de bons emplois pour la classe moyenne et aider nos entreprises canadiennes à prospérer, on doit être plus présent ici [en Asie du Sud-Est] .

M. Trudeau a aussi profité de sa présence au sommet de l’ ANASE pour annoncer un investissement de 990 000 dollars qui seront consacrés au déminage dans cette région. Le Canada va donc superviser et former du personnel au Laos, mais aussi au Cambodge – où une formation sera offerte aux femmes pour qu’elles puissent participer aux activités de déminage.

Le Canada va aussi appuyer un projet de formation pour fournir une assistance à long terme au Cambodge pour lui permettre d’éliminer les mines terrestres encore enfouies dans le pays. Ce financement servira entre autres à protéger le personnel qui effectue le déminage.

Samedi, le premier ministre Trudeau avait annoncé différentes initiatives comme la création d’une Porte commerciale en Asie du Sud-Est et le financement du développement, en plus de négociations en vue de conclure un accord de libre-échange avec les pays de l’ ANASE .

Le Canada va investir 330 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans les pays de l'Asie du Sud-Est.

Développement durable et humain

Devant la presse, M. Trudeau a martelé que le développement économique doit être durable et que les conséquences des changements climatiques vont mener à des défis importants pour nos communautés et nos économies .

Nous sommes engagés à garder l’océan en santé dans la région indo-pacifique et nous allons investir dans un nouveau Fonds commun pour les océans , a noté M. Trudeau. Ce fonds va permettre notamment de lutter contre la pêche illégale.

Le Canada va donc investir dans des infrastructures résilientes dans cette région du monde et accroître son aide internationale dans les pays les plus vulnérables aux changements climatiques, notamment les pays côtiers de l’Asie du Sud-Est.

Mais bâtir un avenir durable, c’est aussi s’assurer que tout le monde a une chance égale de réussir , a affirmé M. Trudeau.

Après avoir participé à un événement pour la paix et la sécurité des femmes , le premier ministre a indiqué que le Canada va mettre sur pied un plan d’action en partenariat avec l’ ANASE qui va permettre de promouvoir l’égalité des sexes dans la région indo-pacifique et encourager la réussite des femmes et des filles .

Le Canada est la patrie d’une des plus grandes diasporas issue de l’Asie du Sud-Est, et nous allons continuer de raffermir nos liens entre les peuples , s’est engagé M. Trudeau. Il a annoncé sa volonté d’offrir à davantage d’étudiants en provenance des pays de l’ANASE la possibilité d’étudier au Canada.

« C’est comme ça qu’on va maintenir la position du Canada comme un vrai joueur mondial. Voilà pourquoi on est ici aujourd’hui, pourquoi on va être au G20 en Indonésie demain et pourquoi on va participer au sommet de l’APEC en Thaïlande. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Vers le G20 en Indonésie

Justin Trudeau s’est avancé sur quelques sujets épineux qui seront discutés au sommet du G20 en Indonésie – la situation en Ukraine va faire partie d’âpres discussions.

Il a noté que le président russe Vladimir Poutine connaît la position Canada sur la guerre illégale en Ukraine . Selon lui, elle déstabilise l’économie mondiale en provoquant notamment une crise énergétique, de l’inflation et une crise alimentaire. Pour le premier ministre, le G20 doit répondre et la Russie doit être tenue responsable de la crise actuelle.

Le G20 a été créé pour pouvoir travailler aux grands enjeux , a insisté M. Trudeau, et il doit dénoncer l’erreur monumentale de Vladimir Poutine avec l’invasion de l’Ukraine, de même que dénoncer les pays qui continuent d’appuyer ou de ne pas condamner les actes de la Russie .

Il n’a pas l’intention de s’asseoir et de discuter avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Mais celui-ci va certainement entendre la dénonciation du Canada et son appel pour isoler la Russie .

Le premier ministre du Canada va aussi interpeller la Chine à propos de la situation de la minorité ouïgoure, alors qu’il s’est rendu au musée du génocide Tuol Sleng, le site commémoratif du centre d'interrogation et de détention de la prison S-21 du régime des Khmers rouges au Cambodge.