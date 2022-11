L’Outaouais au confluent des surdoses

Alexandre Albert, coordonnateur de consommation au BRAS Outaouais, s’inquiète de la hausse des cas de surdose en Outaouais. Sur les 1258 décès par surdoses survenus entre 1er janvier 2019 et le 9 juillet 2022, 106 se sont produits en Outaouais, selon les données compilées par La Presse. Cela place la région au deuxième rang des surdoses mortelles au Québec, tout juste après le Nunavik.

Jusqu’au mois de septembre 2022, on était à 36 surdoses mortelles , en comparaison avec 39 décès pour la totalité de l’année 2021, se désole M. Albert. Ça ne nous étonne pas. On en entend [parler], on en voit, on en prévient ici, heureusement, avec le site de prévention des surdoses.

Malgré le triste bilan de l’Outaouais, M. Albert souligne que la roulotte qui sert de centre de consommation supervisée près du Gîte Ami n’est pas financée par le gouvernement, mais plutôt tenue à bout de bras par l’équipe d’intervention.

Alexandre Albert, coordonnateur en consommation sécuritaire pour le BRAS Outaouais, a observé une augmentation des décès par surdoses dans les dernières années. Photo : Radio-Canada

Tous les jours, de 14 h à minuit, les consommateurs peuvent venir discuter avec des intervenants, obtenir des bandelettes pour tester leur drogues, voire même du matérielt propre pour consommer de manière plus hygiénique. .

Malheureusement, une jeune femme est décédée récemment, hors des heures d’ouverture de la roulotte. On aimerait ça pouvoir offrir un site de prévention des surdoses 24h par jour et 7 jours sur 7, mais malheureusement, c’est une question de financement. On doit privilégier les heures les plus achalandées , explique M. Albert.

Cette situation serait attribuable en partie à la géographie. Il y a des substances qui viennent de Toronto, vers Ottawa, puis vers nous, mais aussi celles de Montréal. Il y a souvent des agents de coupe qui sont intégrés aux drogues en chemin, note l’intervenant.

Pas seulement pour les drogues

Radio-Canada a pu visiter la petite roulotte. De vingt à trente personnes utilisent ses services à chaque jour. Toutes les substances sont à risque. On a eu le décès d’une personne qui a fait une surdose de cocaïne récemment, explique M. Albert.

La roulotte ne paie pas de mine. À l’intérieur, on trouve un petit local pour les intervenants, et à côté, une table pliante, une chaise, et les accessoires destinés à la consommation. Les intervenants sont en charge de les préparer, et d’accompagner les consommateurs. La prévention des surdoses, c’est le début de plusieurs choses , souligne M. Albert.

Des kits de consommation comme celui-ci sont distribués aux consommateurs. Photo : Radio-Canada

Il explique que l’encadrement de la toxicomanie permet aussi la prévention des ITSS, du VIH. On a remarqué que quand les gens viennent consommer avec nous, ils vont diminuer leur quantité consommée par épisode. On voit que, quand on a site de prévention des surdoses, ce n’est pas juste l’administration de naloxone, mais c’est aussi tout le suivi psychosocial qui est fait avec les techniques de réduction des méfaits , ajoute l’intervenant.

Une nouvelle clientèle

Alexandre Albert note que le contexte économique a amené de nouvelles personnes au BRAS Outaouais, des personnes qui très souvent, en sont à leur première expérience du genre. On a des personnes qui, depuis plusieurs années, habitaient dans leur logement, des personnes âgées, [même des mineurs en fuguent], qui venaient de perdre leur logement en raison de rénovictions. Ils se retrouvent à la rue, ils vont à la halte-chaleur qui n’est pas un environnement agréable pour personne, poursuit M. Albert.

« C’est plate, mais quand tu es dans la rue et que tu essaies d’oublier tout ce qu’il se passe, tous les bobos, c’est sûr qu’il y en a beaucoup qui se retournent vers la consommation. » — Une citation de Alexandre Albert, coordonnateur en consommation sécuritaire, BRAS Outaouais

L’organisme manque de monde , aux dires de l’intervenant communautaire. Le communautaire, malheureusement, c’est une des places où les salaires sont les moins élevés. Souvent les gens viennent se faire former ici pendant un ou deux ans, et après, ils se font recruter par le CISSS Outaouais, la fonction publique, etc. On perd souvent des intervenants de qualité en raison de salaire qu’on ne peut pas offrir , se désole M. Albert.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet