Quels sont les impacts liés au Mondial junior dans le scandale de Hockey Canada? (2)

Bien que plusieurs commanditaires se soient retirés du championnat mondial de hockey junior à la suite du scandale chez Hockey Canada, l’économie locale ne devrait pas trop en souffrir, selon un économiste. Quant aux maires des villes de Halifax et de Moncton, ce tournoi sera peut-être celui de la réconciliation des amateurs à l’endroit du hockey.

Le championnat devrait encore trouver un moyen d’être rentable, mais au lieu d’être très rentable, il va juste être modestement rentable , émet Moshe Lander, professeur en économie à l’Université Concordia de Montréal.

« Ce sera mieux qu’à Edmonton en août, mais peut-être pas ce que nous avons l’habitude de voir de ce type d’événement. » — Une citation de Moshe Lander, professeur en économie à l’Université Concordia de Montréal

Cependant, Moshe Lander craint qu’il puisse y avoir un impact puisque Hockey Canada pourrait obtenir moins du réseau TSN pour les droits de diffusion des matchs.

Les partisans canadiens pourront remplir les amphithéâtres à Halifax et Moncton pendant la présentation du championnat du monde de hockey junior. Photo : Getty Images / Kevin Hoffman

Puisque le réseau compte sur de grands commanditaires pour acheter du temps publicitaire, il y aura un effet d’entraînement, pense-t-il.

Les périodes commerciales seront toujours vendues… mais ce ne sera tout simplement pas le même espace concurrentiel que Tim Hortons, Canadian Tire et Telus en compétition pour cet espace publicitaire , a-t-il déclaré.

Une porte pour les petites entreprises?

Selon son avis, TSN pourrait ouvrir la porte à de petites entreprises, ce qui signifie qu'elles pourraient obtenir un meilleur prix et TSN ne reçoit pas autant d’argent .

Moshe Lander prétend que TSN pourrait essayer de renégocier son accord de droits avec Hockey Canada. Par conséquent, l’ IIHF pourrait recevoir moins de compensation de Hockey Canada pour avoir organisé l’événement.

« C’est probablement Hockey Canada et TSN qui vont se combiner pour absorber beaucoup des pertes qui en découlent. Ils vont devoir trouver qui est responsable de quoi. » — Une citation de Moshe Lander, professeur en économie à l’Université Concordia de Montréal

L’exemple de Bauer

Bauer est l’une des entreprises qui a interrompu son soutien, ce qui signifie qu’elle n’est plus la fournisseuse officielle d’équipement pour l’équipe nationale masculine, bien que Hockey Canada puisse continuer à acheter son équipement.

La compagnie Bauer, spécialisée en équipements de hockey, a interrompu son soutien à Hockey Canada. Photo : Gracieuseté : Bauer

La société a également retiré sa commandite pour les tournois de l’ IIHF pour Edmonton en été et Halifax et Moncton en décembre, a déclaré Mary Kay Messier, vice-présidente du marketing mondial de Bauer.

Bauer réaffecte les fonds de commandite du programme pour hommes aux programmes pour femmes et aux programmes communautaires.

De plus, les profits du programme d’achat d’équipement de hockey masculin iront aux équipes de hockey féminin et de parahockey et aux collectivités sous-représentées, a-t-elle dit.

Je pense que chaque fois que vous prenez ces décisions, il y a toujours des conséquences difficiles à gérer.

Regagner la confiance des Canadiens

Mary May Messier, qui est la sœur de l’ancienne vedette de la LNH Mark Messier, a indiqué que Bauer se concentre sur ce qui est le mieux pour le jeu et les Canadiens.

Cela comprend l’examen de l’évolution démographique des jeunes joueurs de hockey et la fourniture d’équipement, de programmes et de possibilités à la base.

« Il s’agit vraiment d’une réponse à la crise qui sévit au Canada, au besoin de changement et à la nécessité de commencer à aller de l’avant, de permettre aux Canadiens de guérir et de regagner confiance dans le sport du hockey. » — Une citation de Mary Kay Messier, vice-présidente du marketing mondial de Bauer

Les médias internationaux sont généralement une bonne chose, mais Moshe Lander a déclaré que la compétition réelle devra partager les titres avec le scandale de Hockey Canada autour du tournoi.

Un scandale impossible à cacher

La police enquête après qu’une source a fourni les noms d’au moins deux membres de l’équipe mondiale de hockey junior de 2003 qui ont pu apparaître dans une vidéo d’une agression sexuelle de groupe présumée à Halifax il y a près de deux décennies.

« Il sera impossible pour tout pays de ne pas diffuser dans son pays d’origine que Hockey Canada est impliqué dans un scandale. » — Une citation de Moshe Lander, professeur en économie à l’Université Concordia de Montréal

Et non seulement voici ce qui s’est passé, mais aussi ce qui s’est passé là où l’événement se déroule actuellement. Et donc, vous savez, l’implication pour Halifax est que c’est un oeil au beurre noir pour la ville qui va être diffusée dans le monde du hockey , a-t-il ajouté.

Il y aura deux semaines de mauvaise presse à répétition dans le monde entier et il sera très difficile pour TSN d’essayer de prendre cette distance objective et de dire : « Concentrons-nous sur le hockey, et ne nous concentrons pas sur ce qui s’est passé exactement dans la ville il y a quelques années.

Le temps d’un nouveau chapitre

Mike Savage, le maire de Halifax, ne pense pas que ce sera un problème.

Le maire de Halifax, Mike Savage, affirme que « les allégations sont contre les joueurs de hockey, pas contre la communauté ». Photo : Gracieuseté : Riley Smith

Beaucoup des enfants qui joueront dans ce tournoi n’étaient même pas nés en 2003 , a-t-il dit.

« Les allégations sont contre les joueurs de hockey, pas contre la communauté. » — Une citation de Mike Savage, maire de Halifax

Nous avons toujours été une excellente communauté d’accueil. Nous avons une excellente réputation pour ce qui est de traiter les gens avec respect, de nous assurer que c’est une collectivité sécuritaire, et c’est certainement ce que nous avons l’intention de faire , a poursuivi le maire.

Nous devons corriger les erreurs du passé et nous devons faire mieux et je pense qu’il y a une occasion de montrer cela , soulève Mike Savage.

John Wishart est d’accord. Le PDG de la Chambre de commerce de Moncton voit que la ville a l’occasion de se positionner dans le cadre de la réinitialisation mondiale junior.

Et, avec Halifax, montrer que nous pouvons mettre sur un tournoi en toute sécurité, que l’expérience des partisans est bonne, que le produit sur la glace est bon, et peut-être commencer un nouveau chapitre dans cette histoire riche de ce tournoi et ce que cela signifie pour les communautés hôtes , assure-t-il.