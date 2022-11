Grand retour de Nétanyahou, désigné pour former le gouvernement israélien

Arrivé en tête des législatives en Israël avec ses alliés d'extrême droite, Benyamin Nétanyahou a été officiellement désigné dimanche pour former un gouvernement, une victoire pour l'ex-premier ministre qui avait juré de retrouver son costume.

Son gouvernement pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël, ce qui a suscité d'emblée des craintes localement et à l'international.

Plus tôt cette semaine, une majorité de députés, 64 sur les 120 du Parlement élu le 1er novembre, ont recommandé au président Isaac Herzog de confier à M. Nétanyahou la tâche de mettre sur pied une nouvelle équipe ministérielle.

Je vous donne le mandat de former un gouvernement , a déclaré dimanche le président Herzog aux côtés de M. Nétanyahou, lors d'une conférence de presse à la résidence présidentielle à Jérusalem.

Je serai le premier ministre de tous, de ceux qui ont voté pour nous et des autres. C'est ma responsabilité , a déclaré M. Nétanyahou, 73 ans, promettant un gouvernement stable et performant, un gouvernement responsable et engagé .

Le premier ministre désigné aura 28 jours pour former son gouvernement, avec un supplément de 14 jours si nécessaire.

La revanche de Nétanyahou

M. Nétanyahou revient aux affaires malgré son inculpation pour corruption dans une série d'affaires et alors que son procès est en cours.

M. Herzog a dit ne pas oublier ni minimiser ces accusations – que M. Nétanyahou rejette – et rappelé que la Cour suprême avait précédemment autorisé un député inculpé à former un gouvernement.

En Israël, le premier ministre ne dispose d'aucune immunité judiciaire, mais n'a pas à démissionner ou à se retirer pendant la durée de son procès.

Le chef du parti Yesh Atid, Yaïr Lapid, s'adresse à ses partisans lors des élections générales le 2 novembre. Photo : Reuters / NIR ELIAS

Le premier ministre centriste sortant, Yaïr Lapid, avait en juin 2021 évincé du pouvoir M. Nétanyahou en ralliant une coalition hétéroclite de partis de droite, de centre, de gauche et arabe, décidés à mettre un terme au règne du premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, en poste de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021.

Relégué au rang de chef de l'opposition, celui que tout le monde surnomme Bibi avait après sa défaite aux élections législatives de mars 2021 promis de renverser le gouvernement à la première occasion .

Travail de coulisses pour la distribution des rôles

Aussitôt après l'annonce des résultats des législatives du 1er novembre, les cinquièmes en Israël en trois ans et demi, M. Nétanyahou a commencé les discussions avec ses alliés sur la distribution des portefeuilles ministériels.

Alors que son parti de droite, le Likoud, a obtenu 32 sièges à la Knesset, ses alliés ultra-orthodoxes, 18, et l'alliance Sionisme religieux , 14, un record pour l'extrême droite, ce gouvernement pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël.

Dimanche, à ceux qui prophétisent des catastrophes et font peur au public , M. Nétanyahou a assuré que leurs discours étaient faux .

Chez les ultra-orthodoxes, le chef du parti séfarade Shass, Arieh Dery, revigoré par ses 11 sièges, lorgne les Finances ou l'Intérieur, d'après la presse.

M. Dery a été reconnu coupable de fraude fiscale en 2021 et avait auparavant été emprisonné pour corruption.

L'alliance d'extrême droite Sionisme religieux a, elle, réclamé le ministère de la Défense pour son chef Betzalel Smotrich, alors qu'Itamar Ben Gvir, son numéro 2, cible le portefeuille de la Sécurité intérieure.

Selon des médias israéliens, M. Herzog, dont la fonction est avant tout symbolique, a tenté de convaincre Yaïr Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz, des rivaux de M. Nétanyahou, de former avec lui une coalition pour éviter l'entrée au gouvernement de figures controversées comme M. Ben Gvir.

Le président a nié ces informations.

Droits de la personne

Mais lors de son entretien avec M. Ben Gvir jeudi, M. Herzog lui a dit recevoir des questions de citoyens israéliens et des dirigeants du monde [...] des questions très sensibles sur les droits de la personne .

Il y a une certaine image de vous et de votre parti qui semble, et je le dis en toute honnêteté, inquiéter à bien des égards , a dit M. Herzog au député Ben Gvir, connu pour ses diatribes antipalestiniennes.

Après les dernières élections en Israël, pays divisé politiquement, plusieurs pays occidentaux dont les États-Unis ont appelé à la tolérance et au respect des groupes minoritaires .

Côté palestinien, les résultats du scrutin israélien ont été perçus avec fatalisme. Le premier ministre Mohammed Shtayyeh a affirmé ne se faire aucune illusion sur le fait que les élections israéliennes produiraient un partenaire pour la paix .