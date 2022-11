Manifestation en solidarité avec les travailleurs en éducation à Ottawa

Près d’une centaine des travailleurs de l'éducation, des représentants de plusieurs syndicats ainsi que des simples citoyens s'étaient donné rendez-vous devant le bureau de la députée conservatrice Lisa McCleod.

Dans son allocution, Alex Silas, vice-président région d’Alliance de la fonction publique du Canada a affirmé que les protestataires ont gagné une victoire historique lorsque le gouvernement Ford a retiré sa législation qui rendait illégale la manifestation. Néanmoins, même si les négociations entre le Syndicat canadien de la fonction publique et le gouvernement provincial ont repris, il faut persévérer dans la mobilisation jusqu’à ce que la partie soit totalement gagnée.

Il y a d’autres gains que nous pouvons obtenir. Il faut absolument un salaire équitable pour ces travailleurs-là. Ça fait dix ans qu’ils n’ont pas eu plus de 1%, ça fait trop longtemps.[...] Là, on se mobilise et on s’organise, puis on va continuer à lutter pour l’équité , a-t-il alors fait valoir.

Alex Silas est le vice-président région d’Alliance de la fonction publique du Canada. Photo : Radio-Canada

D’autant plus que les autres professions en lien avec le secteur public surveillent les agissements du gouvernement de plus près, a ajouté Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers.

L’opposition en soutien

Parmi les manifestants s’y trouvait la députée du nouveau parti démocratique (NPD) Ontario, Chandra Pasma ne s’est pas privé de critiquer la position du gouvernement Ford.

C’est clairement de la mauvaise foi de la part du gouvernement. Maintenant c’est à son tour [ le gouvernement] de donner une offre juste et raisonnable , a-t-elle partagé.

Comme les personnes de la communauté, je pense que c’est possible d'avoir un bon emploi, un bon salaire. Les gens ici, vivent avec 39 000 dollars par année or, c’est possible et c’est l’union qui fait la force , a surenchéri Joel Harden, député NPD Ontario.

Avec les informations de Rosalie Sinclair