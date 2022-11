Il y a 50 ans, le Parti acadien était créé au Nouveau-Brunswick

Au tournant des années 1970, un mouvement, le nationalisme acadien, prend de l'ampleur. De là est né le Parti acadien.

Ce n'était pas surprenant, à l'époque, que ça vienne au monde , se rappelle Léon Thériault, qui était un des militants du parti. Il rappelle qu’un mouvement similaire se voyait au Québec.

Les gens manifestaient. On cherchait, disons, à s'affirmer, se prendre en charge , relate Euclide Chiasson, le fondateur du Parti acadien.

Les militants avaient à coeur de défendre les droits des francophones, mais même l'idée de créer une province ou un territoire acadien au Canada.

On s'est dit pourquoi pas? Pourquoi pas? , se souvient Euclide Chiasson. On est une minorité, mais on est un peuple. Un peuple a besoin des outils pour se gouverner. On n’avait pas celui-là.

Euclide Chiasson, fondateur du Parti acadien (archives) Photo : Radio-Canada

Le Parti acadien a présenté des candidats à trois élections, mais n’a pas fait élire de député à Fredericton.

Cinquante ans plus tard, Euclide Chiasson croit que cette formation politique, malgré son absence à l’Assemblée législative et son éventuelle dissolution, a laissé une empreinte positive sur les Acadiens.

« On a une confiance en nous-mêmes qu'on n’avait pas, à mon avis [...] C'est pas parce qu'une institution comme celle-là disparaît que son legs disparaît. » — Une citation de Euclide Chiasson, fondateur du Parti acadien

Euclide Chiasson, fondateur du Parti acadien, samedi à Moncton. Photo : Radio-Canada

Ponctuellement, des voix s’élèvent pour évoquer une renaissance du Parti acadien. Ce fut le cas après les élections néo-brunswickoises de 2018 où un parti qui avait exprimé des positions hostiles au bilinguisme officiel de la province, l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, avait fait élire ses premiers députés.

Ce fut aussi le cas, timidement, avant les élections provinciales de 2020, mais cela n'avait pas eu de suite  (Nouvelle fenêtre) .

Encore maintenant, on parle de : est-ce que le Parti acadien devrait revivre? , dit Louise Blanchard, qui fut la dernière cheffe de la formation politique.

Est-ce que la province acadienne est la solution? On l'entend régulièrement. Donc, c'est sûr que ç'a soulevé les passions et ç'a laissé une trace , mentionne-t-elle.

Louise Blanchard (archives) Photo : Radio-Canada / Héloïse Bargain

Malgré les récents développements politiques, comme la nomination de l’ancien chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, au comité chargé de la révision de la Loi sur les langues officielles, les anciens du Parti acadien ne réclament pas une relance de la formation.

Ce qui serait pertinent, maintenant, c'est des politiciens qui se tiennent debout , déclare Euclide Chiasson.

Ça prend de l'opposition. Ça prend toujours un parti qui est la balance du pouvoir, qui frappe du bon côté , ajoute Louise Blanchard.

Léon Thériault, ancien militant du Parti acadien, samedi à Moncton. Photo : Radio-Canada

Toutes les personnes interrogées s’entendent pour dire que la défense des droits et des acquis des francophones, contrairement au parti politique disparu, n’est pas une chose qui appartient au passé.

Faut toujours être vigilants , dit Léon Thériault. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Faut toujours se tenir au courant, et faire des pressions. On fait ça depuis plus de 100 ans, de toute façon.

D’après le reportage de Sarah Déry