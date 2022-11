Cross-country : un autre titre canadien pour le Rouge et Or

L’équipe féminine de cross-country du Rouge et Or a défendu avec brio son titre national, samedi, à Halifax. Menées par Jessy Lacourse, les coureuses lavalloises ont battu celles de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) par un maigre point pour l’emporter pour une deuxième saison consécutive.

Championne canadienne universitaire l'automne dernier, Lacourse a cette fois pris le deuxième rang, arrêtant le chrono à 28 minutes et 31 secondes.

Glynis Sim, des Thundebirds de UBC , l’a devancée, mais la bannière par équipe est remise à l’université cumulant le plus de points en vertu des résultats de ses cinq meilleures coureuses.

Or, cinq Rouge et Or se sont placées parmi les 15 premières de la course de huit kilomètres. Catherine Beauchemin (6e), Jade Bérubé (12e), Sara-Pier Paquet (14e) et Florence Caron (15e) ont complété la quintette du Rouge et Or.

Morneau-Cartier vice-champion canadien

L'équipe masculine de cross-country de l'Université Laval termine deuxième Photo : Gracieuseté

Si l’équipe masculine n’a pas réussi à défendre son titre national remporté l’automne dernier sur les plaines d’Abraham, les coureurs du Rouge et Or n’ont pas pour autant à rougir de leur performance.

Malgré l’absence de Jean-Simon Desgagnés, blessé, les Lavallois sont grimpés sur la deuxième marche du podium par équipe, aidés par le brio de Philippe Morneau-Cartier.

Véritable révélation à sa deuxième saison universitaire, le coureur de La Pocatière avait remporté chacune des courses auxquelles il avait pris part au Québec cet automne, y compris le championnat provincial. Sur la scène nationale, seul Max Turek, des Marauders de McMaster, a fait mieux que le chrono de 24 minutes et 24 secondes de Morneau-Cartier. Les Maraudeurs ont également remporté le titre par équipe.

Jonathan Tedeschi (12e), Rudy Saal (28e), David Girardin (32e) et Raphaël Giguère (41e) ont inscrit les autres points du Rouge et Or.