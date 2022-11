Les communautés ukrainienne et iranienne font front commun pour réclamer la paix

Plusieurs dizaines de manifestants iraniens et ukrainiens se sont réunis devant l’ambassade de Russie samedi après-midi, à Ottawa, afin de réclamer la paix dans leurs pays respectifs. Ils demandent au Canada de faire preuve de plus de leadership.

L’union fait la force , ont scandé les manifestants. Même si leurs pays d'origine ont des positions opposées en ce qui concerne la guerre en Ukraine, des dizaines de ressortissants iraniens et ukrainiens ont décidé de s'élever comme un seul homme pour faire entendre leurs revendications.

On veut des changements, on veut de la paix, on veut que les meurtres et la torture s’arrêtent , lance Samantha Adeli, une manifestante dont une partie de sa famille vit en Iran.

Les Iraniens se joignent aux Ukrainiens pour protester contre le régime brutal, qui tue notre peuple. L'Iran, pendant leur révolution, et les Ukrainiens pendant la guerre d'agression russe. Nous voulons être la voix du peuple , ajoute Niayesh Zarifi, une manifestante d’origine iranienne.

Niayesh Zarifi est une manifestante d’origine iranienne. Photo : Radio-Canada

Plus d’actions

Après plusieurs mois de conflits, le Canada doit impérativement durcir le ton et en faire plus pour les deux pays, a fait valoir Rosa Kheirandish, l’une des organisatrices de la manifestation.

Si les dirigeants occidentaux s'unissent et reconnaissent le mouvement iranien comme une révolution, ils peuvent faire pression sur le gouvernement iranien, ils peuvent faire avancer la révolution , partage-t-elle.

Rosa Kheirandish est l’une des organisatrices de la manifestation. Photo : Radio-Canada

La députée fédérale de Kanata-Carleton pense que les Canadiens devraient encore plus être sensibilisés aux conflits ukrainiens et iraniens.

Je viens ici [ aux manifestations] presque chaque samedi pour être avec la communauté iranienne, et chaque semaine ça réchauffe mon cœur de voir autant de monde, élever leurs voix afin de s’assurer que le Canada et le reste du monde doivent être informés des atrocités qui se passent en Iran et évidemment en Ukraine , commente-t-elle.

Avec les informations de Rebecca Kwan