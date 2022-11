Surplus budgétaires : les municipalités du Nouveau-Brunswick veulent leur part

Les nouvelles municipalités créées par la réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick naîtront le 1er janvier. Plusieurs craignent déjà de se retrouver dans le rouge.

Ce gouvernement-ci, à chaque fois qu'il entreprend une nouvelle démarche, on le sentait, mais là on est assuré de ça, c'est dans le but c'est de sauver de l'argent , affirme Yvon Godin, président du conseil d'administration de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick ( AFMNB ).

La réforme municipale orchestrée par le gouvernement de Blaine Higgs était un besoin indéniable , poursuit M. Godin, mais aujourd’hui, tout se fait sur le dos des municipalités, monétairement .

Les fusions qui seront effectives le 1er janvier et donneront naissance à de nouvelles entités municipales, plus grandes et plus peuplées, changent la donne sur le plan des finances publiques. Selon le président de l’ AFMNB , il faut que le financement soit ajusté en conséquence.

Je regarde les autres provinces, ils reçoivent des chèques présentement de 200 $ à 500 $, 600 $, à cause de tous les problèmes économiques qu'on a actuellement. Je n'ai rien vu de ça au niveau de la province [du Nouveau-Brunswick] , dénonce Yvon Godin. On accumule des sommes d'argent astronomiques et le but, ce n'est pas d'aider les citoyens.

Yvon Godin, le 16 octobre à Edmundston Photo : Radio-Canada

Selon lui, lorsque des investissements sont faits dans les infrastructures, plus souvent qu’autrement, c’est dans les plus grandes villes. Les régions rurales sont encore laissées pour compte et elles n’ont pas d'aide , affirme-t-il.

Dans le Nord-Ouest, la nouvelle municipalité de Saint-Quentin sera créée par la fusion de l’actuelle ville de Saint-Quentin et des districts de services locaux ( DSL ) de Saint-Quentin et de Saint-Martin-de-Restigouche.

Les deux candidats à la mairie de la nouvelle municipalité de Saint-Quentin réclament une part de ces surplus budgétaires, et ont déjà des idées sur la manière de les utiliser.

Joey Couturier, candidat à la mairie de Saint-Quentin Photo : Radio-Canada

Notre système de santé en ce moment connaît des problèmes , dit Joey Couturier. Nous, dans la région, ça nous amène à avoir des services en moins.

S’il est élu maire, Joey Couturier compte réclamer de la province du financement pour qu'on soit capable de mieux administrer notre hôpital .

Nicole Somers, candidate à la mairie de Saint-Quentin (archives) Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Nicole Somers, mairesse sortante de la ville de Saint-Quentin, brigue la mairie de la nouvelle municipalité, qui comptera quelque 3600 habitants, soit environ 1500 personnes de plus. Ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir des logements abordables pour les personnes qui sont moins nanties dans notre municipalité , dit Nicole Somers. De pouvoir répondre à leurs besoins, ça, c'est un besoin urgent.

Les élections municipales au Nouveau-Brunswick sont le 28 novembre 2022.

D’après le reportage de Mathilde Pineault