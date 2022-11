Les ventes dans les boutiques de plein air continuent sur leur lancée

La piqûre de l'hiver a été prise , se réjouit le responsable du magasin Sports aux puces à Chicoutimi, Philippe-Antoine Girard, en constatant ses récentes ventes.

L'an passé c'était quand même une situation particulière. Les gens voulaient investir, ils voulaient faire de quoi de leur vie! Maintenant, les gens sont sérieux, ils veulent vraiment profiter de l'hiver , précise-t-il.

Philippe-Antoine Girard est le gérant du magasin Sports aux puces à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Le responsable du magasin UltraViolet à Chicoutimi, Jean-Philippe Fortin remarque un léger fléchissement, mais ses ventes sont sur une bonne lancée également.

C'est sûr qu'il y a un ralentissement parce que les clients ont un peu moins le sentiment d'urgence qu'on avait durant la pandémie. Si on compare à prépandémie, oui c'est un retour à la normale avec une croissance puis aussi la météo n'était pas en notre faveur non plus. On a fait du vélo jusqu'à la semaine dernière donc ça joue un peu contre nous.

« On voit la dernière semaine que les gens se sont réveillés "Hey on va avoir un hiver!" et là ça cogne à nos portes. » — Une citation de Jean-Philippe Fortin, responsable magasin UltraViolet

La boutique UltraViolet de Chicoutimi réalisent encore de nombreuses ventes en matière d'équipement pour les sports d'hiver. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Si les problèmes d'approvisionnement se sont résorbés, certains produits tardent tout de même à arriver.

C'est sûr que si c'est fait en Chine, des fois les délais sont un petit peu plus longs mais tout ce qui est fait en Europe, normalement, c'est pas si mal , détaille Philippe-Antoine Girard.

Le fatbike l'année dernière c'était difficile, là on en a de plus en plus en stock, observe Jean-Philippe Fortin . Le ski de fond, ça avait été difficile dans certains créneaux, on en a en stock.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.