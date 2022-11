Une ferme hydroponique s’installe dans des bureaux vides de la tour de Calgary

L'agriculture urbaine connaît un essor dans plusieurs grandes villes du pays, et Calgary n'y fait pas exception. Selon des intervenants du milieu, il s'agit d'exploiter les tours de bureaux vides et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Au premier abord, le centre-ville de Calgary est un milieu où le béton est roi et l'environnement non propice à la culture végétale.

Pourtant, la tour de Calgary, l'un des symboles de la métropole, abritera un nouveau genre d'agriculture : une ferme verticale qui devrait commencer à cultiver des salades et des tomates d’ici la fin de l’année.

La compagnie derrière le projet, Agriplay Ventures, espère même convertir le tiers des bureaux vides de la municipalité en ferme de ce type.

« On peut s'installer dans pratiquement n'importe quelle infrastructure commerciale. On peut utiliser n'importe quel espace sous-utilisé ou vacant et apporter un bénéfice à la société. » — Une citation de Dan Houston, président d'Agriplay Ventures

Les installations de la ferme verticale dans la tour de Calgary. Agriplay Ventures espère convertir d’autres espaces vides dans le centre-ville de la métropole albertaine. Photo : Radio-Canada / Erin Collins

Calgary compte pour l'instant 17 fermes verticales intérieures, et 5 autres en cours de développement.

Selon le directeur de la stratégie urbaine de Calgary, Thom Malher, la Ville est ravie de voir ses espaces vides trouver une nouvelle utilisation : C’est aussi une occasion de diversifier l’économie du centre-ville, à la fois en matière de croissance et des entreprises impliquées dans les fermes verticales, mais aussi dans l’offre culinaire .

Par ailleurs, la compagnie GoodLeaf va construire dans la métropole albertaine l'un des plus grands bâtiments consacrés aux fermes verticales au pays. L’entrepôt va mesurer près de 7000 mètres carrés lors de son ouverture prévue en 2023.

Tout cet espace facilite ainsi une agriculture plus respectueuse de l'environnement, affirme le PDG de l’entreprise, Barry Murchie.

« On produit en utilisant 95 % moins d'eau que l'agriculture conventionnelle, sans pesticides, sans herbicides, ni fongicides. » — Une citation de Barry Muchie, PDG, GoodLeaf

Production toute l'année

Le directeur du département de Gestion et technologies d’entreprise agricole de l’Université McGill, Pascal Thériault, dit que l’agriculture verticale présente des avantages par rapport à l’agriculture conventionnelle.

« Cela permet de produire des fruits et légumes à l’année. » — Une citation de Pascal Thériault, Université McGill

Il existe différents types de fermes verticales (achives). Photo : JenTen Productions, LLC

Un avantage de l'agriculture verticale [est que] cela permet de limiter certains intrants qu’on utilise, parce qu’entre autres, il y a une recirculation d’eau, donc les nutriments ne se perdront pas nécessairement dans le sol si jamais on en applique .

Un équipement très coûteux

Si l'agriculture verticale comporte certains avantages par rapport à l’agriculture conventionnelle, elle compte toutefois ses propres inconvénients.

D'après M. Thériault, les installations et l'équipement sont très coûteux et il n'est pas possible de tout produire pour l'instant.

« Normalement, quand on fait de l’agriculture verticale, on va se concentrer sur des productions à très haut rendement. » — Une citation de Pascal Thériault, Université McGill

On peut parler par exemple de la tomate, des poivrons, des concombres,des laitues, soient parce qu’elles poussent très vite ou parce qu’elles ont de très hauts rendements à l’hectare qui permettent de rentabiliser [les installations] , ajoute-t-il.

Qui dit nouveau genre de ferme, dit aussi nouvelles formes de désagréments.