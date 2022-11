En août 2021, la Ville de Granby a amorcé la réfection complète de la rue Principale pour y remplacer le réseau d'aqueduc. Cette artère de Granby est donc fermée à la circulation depuis.

Dans ce contexte, deux administrateurs bénévoles du Marché, Philippe Payen et Francis Laroche, ont conçu un kiosque déjeuner pour vendre les produits de six commerçants, chaque samedi.

On avait les travaux sur la rue Principale, qui a été fermée pendant plus d'un an. On a pris des produits qui correspondaient au kiosque déjeuner et on les vend pour les commerçants de Granby , explique Philippe Payen.

La propriétaire de Tartes et Clafoutis, Sophie Granet, se réjouit du concept. Ils avaient pour ambition de vendre des spécialités françaises; croissants, chocolatines, chouquettes, baguettes, brioches. Et tout l'été, nous avons fonctionné comme ça, les samedis, ils venaient récupérer.

Les commerçants de la rue Principale qui vendent des produits au Marché sont la Pâtisserie Coco Vanille, La Fabrique de Bagel, Tartes et Clafoutis, Les confiturières, C’est Belge et Avec un grand A. Photo : Jean Arel

Certains clients du marché y ont même découvert de nouvelles gâteries. C'est le cas de Ghislain Blanchette, qui admet son amour nouveau pour la chouquette, une petite pâte à choux recouverte de sucre perlé.

La chouquette, je n'aurais pas pensé à ça, mais pour y avoir goûté, c'est un péché de ne pas en acheter , s'exclame-t-il, convaincu.

La boulangère Sophie Granet confirme le succès des chouquettes et de ses autres pâtisseries. On en a vendu beaucoup et nous en avons fabriqué beaucoup, dit-elle avec satisfaction. Il fallait vraiment qu'ils nous aident et ils l'ont fait.

Pour le propriétaire de la Fabrique de Bagel, Frédéric Boudreau, ce kiosque permet de rester optimiste pour le futur. La réfection de la rue a été quand même bien dommageable sur les ventes et l'achalandage, mais on a la lumière au bout du tunnel , affirme-t-il.

La lumière au bout du tunnel, c'est le pavage d'une autre section de cette artère, qui devrait être effectué dans quelques jours.

L'administrateur du Marché, Philippe Payen est fier des résultats du projet. Je crois que jusqu'à présent, on a retourné 45 000 ou 50 000 dollars aux commerçants. Je vais chercher les produits à chaque semaine et je paie toutes les semaines les produits , affirme-t-il.

Le Marché public de Granby prendra fin le samedi 19 novembre, pour la saison hivernale.

Avec les informations de Jean Arel