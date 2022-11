Mission à Paris : « On fait ça pour apprendre », dit Marchand

De voir que ça se fait ailleurs, ça fait en sorte qu’on peut mieux le faire et le faire plus rapidement , explique le maire de Québec, après avoir marché près de 20 kilomètres dans les rues de Paris samedi où il a fait le plein d'idées entre autres pour le projet de tramway.

On est là pour apprendre , a-t-il répété. L’étape de construction qui doit débuter l’été prochain mettra la patience des citoyens à rude épreuve pendant plusieurs années. Le maire de Québec le sait.

Il cite l’exemple de Notre-Dame de Paris. L’église est toujours en reconstruction après un incendie qui l’a lourdement endommagée en avril 2019. Sur les barricades qui entourent le site, des artistes de bandes dessinées ont illustré les conséquences du feu, l’avancement des travaux et l’échéancier.

Le maire de Québec songe à implanter une réglementation pour s’assurer que la Ville soit créative quand vient le temps d’expliquer aux citoyens ce qui se passe sous leurs yeux.

« À Paris, on est capable de dire pourquoi on le fait, combien ça coûte, qui le fait, On est capable de dire ça va prendre combien de temps à le faire. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

C’est vrai pour des projets d’envergure comme le tramway. Cela pourrait aussi être vrai pour les projets de moindre importance. Le maire estime qu’on ne sait pas suffisamment ce qui se passe dans nos quartiers.

Vocations éphémères

Le maire a également été séduit par la façon dont la Ville Lumière a imaginé la conversion de certains bâtiments au fil des décennies. Les édifices ou les locaux abandonnés sont souvent utilisés pour des projets éphémères.

Les locaux sont habités par des artistes qui iront s’installer ailleurs lorsque le bâtiment se sera trouvé une vocation permanente.

Le viaduc des arts est un ancien viaduc aménagé en 1859 qui a été transformé en studio d'artiste dans le 12e arrondissement de Paris. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Bruno Marchand a découvert un parc linéaire en plein cœur de Paris. La Ville a profité du démantèlement de la voie ferrée pour verdir l’espace. La coulée verte comprend 74 arches ont été transformées en studio pour artistes.

Ratés

Tout n’est pas parfait à Paris. Le système de transport en commun n’est pas toujours fiable. Les interruptions de service sont fréquentes. Le maire Marchand a d'ailleurs dû renoncer à se déplacer en métro samedi en raison de la présence de personnes sur les rails. Pour plusieurs Parisiens, la voiture demeure l’option la plus sûre pour arriver à l’heure.

Le maire de la Ville, Anne Hidalgo, multiplie ces dernières années les initiatives pour encourager les déplacements à vélo et à pied. Quelques artères, dont la rue Rivoli, sont devenues sans voiture. Rien pour calmer la grogne des automobilistes.

Ce n’est pas comme ça qu’on amène des utilisateurs , croit-il.

Exemple d'une rue aménagée pour les déplacements à vélo et à pied, à Paris. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Bruno Marchand reconnaît que pour initier un réel changement de culture dans les déplacements à Québec, la Ville devra présenter des projets de transports actifs et collectifs cohérents et performants.