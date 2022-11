L’Iranien qui avait inspiré le film Le Terminal est mort à l’aéroport

Merhan Karimi Nasseri est mort d'une crise cardiaque dans le terminal 2F de l'aéroport, selon un responsable aéroportuaire qui a voulu garder l'anonymat. La police et une équipe médicale ont tenté de venir à son secours, mais n'ont pas pu le sauver.

M. Karimi Nasseri a vécu dans le terminal 1 de l'aéroport de 1988 à 2006, premièrement en raison d'un imbroglio judiciaire parce qu'il n'avait pas de titre de séjour, puis vraisemblablement par choix.

Durant cette période, il a dormi sur un banc en plastique rouge, s'est lié d'amitié avec des employés de l'aéroport – qui l'avaient surnommé Lord Alfred – a écrit dans son journal et a discuté avec des voyageurs du monde entier.

Un jour, je vais quitter l'aéroport, mais j'attends encore mes papiers , avait-il affirmé en 1999 à l'Associated Press.

Un parcours compliqué

M. Karimi Nasseri serait né en 1945 dans une région iranienne alors sous juridiction britannique, d'un père iranien et d'une mère originaire du Royaume-Uni. Il aurait quitté l'Iran en 1974 pour aller étudier en Angleterre. De retour dans son pays natal, il se serait fait arrêter pour avoir manifesté contre le chah d'Iran et se serait fait expulser sans passeport, selon ses dires.

Il a ensuite fait des demandes d'asile dans plusieurs pays européens et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés lui avait délivré un certificat de réfugié. Il a cependant affirmé se l'être fait voler dans une station de train parisienne.

Les autorités françaises ont tenté de le déporter, en vain puisqu'il n'avait aucun papier. C'est alors qu'il s'est retrouvé à l'aéroport Charles-de-Gaulle dans la région de Paris.

Il ne voulait plus quitter l'aéroport

Pendant des années, les imbroglios judiciaires et les lois européennes de plus en plus strictes sur l'immigration ont forcé M. Karimi Nasseri à rester dans l'aéroport. Il y est demeuré si longtemps que lorsqu'il a finalement été accepté comme réfugié, il a fait part de sa grande surprise et de son insécurité et a refusé de signer les papiers. Il est demeuré à l'aéroport et a été hospitalisé en 2006, et il a ensuite habité dans un refuge à Paris.

Selon des employés de l'aéroport qui étaient devenus ses amis, toutes ces années à vivre dans un espace confiné de l'aéroport ont eu un impact important sur sa santé mentale.

Il était retourné vivre dans l'aéroport depuis quelques semaines.

Son histoire avait inspiré le film Le Terminal mettant en vedette Tom Hanks et le film français Tombés du ciel de Philippe Lioret.