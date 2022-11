Un centre de recherche gaspésien mise sur l’éolien pour la transition énergétique

Le centre de recherche Nergica est d’avis que les défis sur la route de la carboneutralité nécessitent des décisions et une planification plus ambitieuses. C’est d’ailleurs le thème de ce deuxième symposium.

Deux discussions ainsi qu’une table ronde seront organisées pour élaborer des actions à mettre en place rapidement, considérant l’urgence climatique.

La menace des changements climatiques et la nécessité de cheminer vers une transition énergétique semblent promettre un bel avenir au développement de la filière éolienne, selon son directeur général. On se doit de constater que l’éolien est la solution la plus économique pour produire de l’électricité. Ce constat fait consensus auprès de la classe politique , fait valoir Frédéric Côté au Téléjournal Est-du-Québec.

Nergica est un centre de recherche qui stimule l’innovation en matière d’énergies renouvelables, notamment en accompagnant les entreprises.

On veut un portefeuille énergétique qui émet moins de gaz à effet de serre, moins de carbone. Notre hydro-électricité est verte, mais notre portefeuille énergétique, il n’est pas vert. Il est constitué à plus de 50 % d’énergies fossiles […]

Dans le contexte actuel, M. Côté soutient que le Québec doit trouver des solutions non polluantes.

« Le Québec se doit de produire plus d’électricité pour répondre aux besoins. » — Une citation de Frédéric Côté, directeur général du centre de recherche Nergica

Sur sept projets en énergie éolienne déposés par l’Alliance de l’Est, deux sont étudiés par Hydro-Québec. En avril dernier, Québec avait lancé un appel d’offres en faveur de l’énergie éolienne et renouvelable. Mille mégawatts sont réservés exclusivement à la filière éolienne.

Alors que le secteur avait été boudé jusqu’en 2020, l’ancien ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie, Jonatan Julien, s’était montré favorable au développement de l’éolien en début d'année.

Et non sans raison, Hydro-Québec anticipe que dès 2027, les approvisionnements en énergie et en puissance vont se resserrer. La société d’État doit sécuriser de nouvelles sources pour répondre à la demande.

Or, les défis sont nombreux pour le développement de l’énergie éolienne dans la province. D’après le directeur général du centre de recherche gaspésien, l’implication des communautés dans l’implantation des projets éoliens demeure le principal défi. Pourtant, selon lui, elles sont les premières à bénéficier d'un partenariat public privé.

Par ailleurs, Frédéric Côté est d’avis que Québec doit trouver une façon d’approuver les projets de développement éolien plus rapidement. Si on consulte les communautés projet par projet, alors qu’on sait que chaque projet vient avec une consultation auprès du public, ça va ressembler au supplice de la goutte , mentionne-t-il.