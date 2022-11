Opération séduction à l’hôpital de Montmagny

Plusieurs visiteurs rencontrés ciblaient les métiers auxiliaires, tels que les emplois liés à l’entretien ménager, la cuisine et la buanderie.

Pourtant, près de 50 % des postes à combler dans la région de Montmagny-L'Islet concernent le personnel soignant. Au total, en Chaudières-Appalaches, plus de 1 000 postes d’infirmiers et quelques centaines de postes de préposés aux bénéficiaires sont à pourvoir actuellement.

Pour le centre intégré de santé et de services sociaux de la région (CISSS) de Chaudières-Appalaches, c’est tout de même une petite victoire.

« On a besoin partout. Plus on va avoir de bras, plus on va pouvoir améliorer nos services. »