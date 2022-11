Le nouveau nom BC United soumis au vote des libéraux britanno-colombiens

Le vote pour le changement de nom du Parti libéral de la Colombie-Britannique commence dimanche à 10 h. Les membres peuvent voter en ligne ou par téléphone jusqu'à mardi soir pour le nouveau nom proposé, BC United (Uni pour la Colombie-Britannique), et les résultats du vote seront dévoilés mercredi.

La vice-présidente de la formation politique, Caroline Elliott, précise qu’il s’agit d’un enjeu qui touche avant tout les membres, même si c’est Kevin Falcon qui a abordé la question durant la course à la chefferie en janvier.

C’est vraiment une question qui a été soulevée par les membres, notre chef Kevin Falcon a été très clair sur le sujet, il a dit : "c’est quelque chose que nos membres abordent très souvent, alors laissons-les choisir".

Les deux tiers des membres participants ont voté pour l'adoption d'un nouveau nom, lors d'un congrès en juin dernier, et c’est après une consultation qui a duré trois mois que le nom BC United a été choisi parmi les 2000 propositions.

Le chef du parti Kevin Falcon a déjà précisé qu’il entend voter pour le nouveau nom, qui fait partie du processus de renouvellement du parti qu’il tente d’entreprendre. Mais le changement de nom ne fait pas l’unanimité parmi les libéraux.

Un changement qui pourrait redynamiser le parti, selon un analyste

Martin Brown, ancien chef de cabinet du gouvernement libéral dirigé par Gordon Campbell, estime que le changement marque un virage idéologique vers la droite qui pourrait aliéner certains membres. C’est une très mauvaise idée qui manque de vision , déclare-t-il.

C’est une stratégie pour attirer plus de conservateurs vers le parti et non pour amener des libéraux ou des progressistes dans le parti. Ça pourrait aliéner beaucoup de gens, qui sont des libéraux.

Selon lui, c’est une façon pour les libéraux de se détacher de leur homonyme fédéral, mais aussi de se déclarer indépendant de toute idéologie. Pour Martin Brown, la stratégie veut que si le nom du parti ne veut rien dire, ça pousse plus de gens à voter pour le parti, mais ça risque de donner le résultat opposé.

Le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon, dit qu'il veut un nom de parti qui reflète la coalition diversifiée et inclusive qu'il voit chez les libéraux. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Celui qui a aussi été conseiller principal sous trois gouvernements reconnaît que Kelvin Falcon a jusque-là déployé des efforts pour atteindre les jeunes qui ont porté leurs fruits.

Pour l'analyste politique Stewart Prest, cette modification pourrait potentiellement redynamiser le parti politique s’il y a aussi un effort déployé pour réveiller l’intérêt des jeunes électeurs dans les circonscriptions urbaines, qui se sont détournés des libéraux ces dernières années.

Ça fait partie d’un effort de modification de l’image de marque pour repositionner le parti de façon avantageuse dans le but de rivaliser avec le NPD qui a réussi à bien se placer [en quelque sorte] au centre des positions de bon sens dans le spectre politique de la province , précise-t-il.

Avec les informations de Meera Bains