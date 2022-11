1,6 M$ par an pour lutter contre les véhicules bruyants à Edmonton, estime un rapport

Un nouveau rapport publié jeudi suggère à la Ville d’Edmonton de recruter 10 agents de la paix, pour un coût de 1,6 million de dollars par an, dans le but de sévir contre les automobilistes bruyants.

Dans ce rapport, deux options pour lutter contre le bruit excessif des véhicules sont présentées : garder environ 20 agents de la paix pour surveiller le bruit excessif dans le cadre de leurs fonctions, ou embaucher deux équipes spécialisées de cinq agents de la paix pour s'attaquer à cet éternel problème.

Cette seconde option, qui inclurait deux répartiteurs et cinq véhicules, coûterait 1,6 million de dollars par an. En août, la Ville d’Edmonton avait décidé d'étudier les façons de mieux appliquer ses règlements liés au bruit excessif des véhicules, y compris les montants des amendes et un plan à mettre en œuvre d'ici mi-2023.

Le conseiller municipal Michael Janz dit avoir reçu des plaintes d'entreprises et de résidents tout au long du printemps et de l’été concernant le bruit excessif de véhicules, qui faisaient soit la course, soit ronfler leurs moteurs. Il pense qu'Edmonton devrait se tourner vers d'autres juridictions, comme la Ville de Red Deer, qui utilise des lecteurs de décibels pour donner des contraventions.

Nous devons étudier les options d'application [des règlements], que nous embauchions 5 ou 10 personnes [...] les Edmontoniens ont clairement exprimé qu'ils veulent que ça s’arrête , a-t-il déclaré.

Une augmentation constante des plaintes

Selon le rapport, les plaintes concernant le bruit sont passées de 150 en 2019, à 770 en 2020, puis 1028 en 2021. Les plaignants ont déclaré que cela perturbait leur sommeil et augmentait leur niveau de stress.

Michael Janz souhaite que la Ville augmente l’amende à 1000 dollars, au moins, pour compenser le coût d’une application des règlements renforcée, en baisse par rapport à l'amende de 5000 dollars qu'il réclamait cet été, mais que le conseil n'a pas accepté.

« Cet abus constant par un petit groupe d'Edmontoniens qui modifient leurs voitures pour les rendre encore plus bruyantes et encore plus énervantes est complètement inacceptable. » — Une citation de Michael Janz, conseiller municipal d'Edmonton

Pour l’instant, le règlement municipal actuel ne permet pas aux agents de la paix de donner des contraventions liées au bruit excessif des voitures et des camions. Les agents de la paix appliquent les infractions en vertu de la loi provinciale sur la sécurité routière, avec des amendes fixées à 162 dollars.

Le règlement municipal peut néanmoins être utilisé pour distribuer des contraventions, de 250 à 500 dollars, pour le bruit qui trouble la tranquillité et la jouissance d’une propriété, notamment en provenance de motos, de freins ralentisseurs et du bruit lié à la construction.

Selon le rapport, l'administration pourrait dupliquer l'amende provinciale et fixer l'amende minimale à 500 dollars dans le règlement municipal.

Avec les informations de Natasha Riebe