Opération policière au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu : un accusé de 19 ans comparaît

Simon-Olivier Frappier demeure détenu en attente de son procès.

Le comportement suspect de l'accusé, qui portait une veste pare-balles à proximité de l'établissement vendredi matin, a déclenché une vaste opération au terme de laquelle personne n’a été blessé.

Simon-Olivier Frappier a été arrêté vendredi. Photo : Radio-Canada / Charlotte Dumoulin

Les étudiants et le personnel ont reçu un message d'alerte peu après 9 h, leur intimant de se réfugier dans des locaux et d'éteindre les lumières.

Le suspect a été interpellé peu avant 10 h, mais le confinement s’est poursuivi pendant plusieurs heures. Les étudiants et les membres du personnel qui ont laissé derrière eux des effets personnels peuvent les récupérer entre 7 h et 20 h samedi et dimanche.

On ignore si le cégep avait fait l'objet de menaces avant l'intervention de vendredi.