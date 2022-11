Un premier marché de Noël de la différence à Saguenay

Sur les tables disposées dans le hall du musée de la Pulperie de Chicoutimi, les visiteurs pouvaient mettre la main sur de nombreuses créations : de la céramique, des peintures, de la mosaïque.

Moi j'ai fait des cartes de Noël, raconte Catherine Desbiens à l’équipe de Radio-Canada. Je suis très fière.

Du linge à vaisselle, de la faïencerie, des peintures et beaucoup d'autres créations étaient mises en vente. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Une journée comme aujourd'hui, c'est l'accomplissement, ils voient le fruit de leur travail, dans les yeux des gens, souligne la présidente d’honneur de l’événement, Marjorie Bouchard. C'est une façon de partager avec la population ce qu'ils font au quotidien.

L'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées a orchestré ce premier événement.

On voulait mettre en évidence les personnes handicapées. Oui il y a le sport, mais il y en a qui ne sont pas capables de faire du sport. Donc le milieu culturel, pour eux, c'est une façon de se valoriser, de s'exprimer. C'est important pour nous , déclare la directrice de l’association, Manon Blackburn.

Des membres de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean participaient au marché. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Une dizaine d'organismes, qui œuvrent auprès de cette clientèle, se sont également greffés à cette activité.

Ce ne sont pas des choses dispendieuses, mais c'est fait de leurs mains. Ils sont contents. Ils sont vraiment heureux de voir que les gens achètent les produits qu'ils ont créés , ajoute Manon Blackburn.

Dès l'ouverture du marché, la population s’est déplacée pour les encourager.

« On a des gens de tout âge qui viennent côtoyer les différences. C'est très intéressant. » — Une citation de Manon Blackburn, directrice de l'Association de loisirs pour les personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un retour pour l'an prochain est déjà envisagé par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées.

On ne peut pas se comparer avec d'autres marchés de Noël. Mais on espère peut-être qu'un jour on pourra être dans un vrai marché de Noël et devenir plus inclusif , souhaite Mme Blackburn.

Depuis plusieurs mois, les participants confectionnaient des objets qui sont mis en vente lors du marché de Noël de la différence. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

D'après un reportage d'Andréanne Larouche.