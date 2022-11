Un Marché de Noël à saveur éducative fait courir les foules à Amos

En plus de permettre à près de 60 exposants de vendre leurs produits au public, l’activité est aussi un outil pédagogique original pour des élèves de l’École secondaire d’Amos.

Depuis septembre, une quinzaine de jeunes de 13 et 14 ans du groupe de cheminement particulier de l’enseignante Caroline Fradette s’affairent à organiser ce Marché dans le cadre de leurs cours. Ils ont choisi la date, préparé les lettres d’invitation aux exposants, rédigé les outils publicitaires, calculé le budget et monté la salle pour en faire un succès.

C’est une manière de les motiver, d’apprendre différemment, souligne l’enseignante, qui encadre les jeunes en compagnie de l’éducatrice Naomie Bérard. On voit des notions de français, de mathématiques à travers tout ça. Ce sont aussi eux qui sont allés voir les commerçants et qui devaient leur demander de mettre leur affiche. Ça les sort de leur zone de confort et ça les pratique pour la vie de tous les jours.

L'enseignante Caroline Fradette, en compagnie de quelques-uns des élèves qui ont organisé le Marché de Noël, Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

De retour après deux ans d’absence, le Marché du Père Noël en folie a rapidement affiché complet, avec des exposants de partout dans la région.

Parmi ceux qui croient au projet depuis les tout débuts, on retrouve Marie-Pierre Roberge, exposante et aussi enseignante à l’École secondaire d’Amos.

C’est un succès monstre, les gens ont vraiment répondu à l'appel, se réjouit-elle. C’est important de venir encourager nos élèves. Je sais comment ils ont travaillé fort. Ça les engage au maximum. On le voit sourire et être heureux d’être ici.

Les élèves Mason Coon-Come et Nicky Doyon. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour les jeunes organisateurs, le Marché de Noël est aussi un moyen de financement pour différentes activités qui pourront être organisées d’ici la fin de l’année.

Ça nous a intéressés quand on nous en a parlé au début de l’année, confie Mason Coon-Come. c’est quand même gros, mais c’est le fun.

J’avais déjà fait un marché de Noël, mais jamais gros de même, c’était motivant, souligne Nicky Doyon. On était quand même un peu nerveux de savoir si ça marcherait.

Je suis content, on amasse beaucoup d’argent pour nos activités, souligne Dylan Binette. J’ai aimé l'organisation, de prévoir tout à l’avance. Il y a beaucoup de monde, je me sens heureux, c’est le fun.

Le Marché du Père Noêl en Folie servira à financer des activités pour les jeunes élèves qui l'ont organisé. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour Caroline Fradette, même si ce projet est exigeant, il demeure fort motivant.

Dès le départ, la majorité des jeunes étaient prêts à embarquer, souligne l’enseignante. De savoir que ça va mener à des activités spéciales, c’est sûr que ça les accroche. Mais on sent qu'ils sont vraiment contents d’être là aujourd’hui. Ça demande beaucoup, mais c’est tellement plaisant. On sait que c’est le genre de chose qui peut les garder le plus possible intéressés à l’école .