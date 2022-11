Vendre les carrières maritimes

L'Institut accueille environ 150 nouveaux étudiants par année.

Les techniques de navigation et la formation en plongée professionnelle demeurent contingentées, année après année, et suscitent encore cette année beaucoup d'intérêt.

Les inscriptions sont plutôt stables à l' IMQ . Une légère diminution dans le nombre d'étudiants inscrits a toutefois été notée pour la formation en génie mécanique de marine, autrefois plus contingentée.

Leelou Turner encourage les plus jeunes à étudier la mécanique de marine. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Une étudiante du programme, Leelou Turner, a profité des portes ouvertes pour tenter de convaincre les plus jeunes de choisir la mécanique marine, qui allie la mécanique et la mer.

« Je le conseille à toutes les personnes qui adorent les sciences, qui adorent les calculs, qui veulent se donner un défi. Si vous aimez la mécanique, vous allez tripper! » — Une citation de Leelou Turner, étudiante en génie mécanique de marine

Elle invite les jeunes femmes à ne pas avoir peur de s'inscrire à l' IMQ , bien qu'elles soient encore peu nombreuses dans le domaine maritime.

Il faut vraiment faire quelque chose qu'on aime, puis la meilleure façon de voir si c'est ce qu'on aime, c'est de l'essayer. […] Quand je suis venue ici, à l'école, ça a cliqué et c'est là que j'ai su que c'est ce que je veux faire , poursuit l'étudiante.

Un domaine en mal de travailleurs

Les besoins de main-d’œuvre de l'industrie maritime sont criants. En 2020, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie maritime estimait qu'environ 4000 postes étaient à pourvoir et presque le trois quarts des entreprises liées au domaine maritime affirmaient avoir des difficultés à recruter des travailleurs.

Les entreprises attendent donc chaque année avec beaucoup d'impatience que les finissants de l' IMQ entrent sur le marché du travail. Le taux de placement des finissants dans l'industrie avoisine les 100 %.

« En fait, l'enjeu c'est que nos étudiants doivent choisir parmi plusieurs offres d'emploi. Puis, avant même de diplômer, ils ont des offres d'emploi. » — Une citation de Mélanie Leblanc, directrice de l'Institut maritime du Québec

L'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre aussi fait en sorte que, dès la première année, durant l'été, les compagnies veulent tout de suite les accueillir pour des emplois d'été , souligne la directrice de l' IMQ .

L'IMQ tente notamment d'attirer des étudiants en génie mécanique de marine puisque les inscriptions dans ce programme ont connu une légère diminution dans les dernières années. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Le défi reste donc d'attirer le plus d'étudiants possible dans les programmes de l' IMQ afin que de nouveaux professionnels soient formés.

Par ailleurs, des efforts sont notamment faits pour recruter davantage de femmes. On tente aussi de séduire les étudiants internationaux, même si certaines contraintes réglementaires les empêchent, pour le moment, de travailler sur des navires canadiens après leurs études.

Ces derniers se dirigent donc plus vers les programmes d'architecture navale ou de gestion des opérations et de la chaîne logistique.