La mère d’un bébé hospitalisé aux soins intensifs demande un retour du port du masque

Devon McWilliams a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle juge nécessaire d’imposer le port du masque pour ralentir la propagation des virus respiratoires qui ont entraîné une hausse des hospitalisations chez les enfants, comme le confirme l'organisme Soins communs Manitoba.

Mme McWilliams a écrit son message vendredi, soit au lendemain de la sortie de Heather Stefanson au cours de laquelle la première ministre a dit qu'il n'y avait pas de plan actuel pour rendre le port du masque obligatoire. Elle a simplement encouragé les personnes malades à en porter un lorsqu’elles sont en déplacement en public.

Il me reste une place pour un visiteur et il y a votre nom dessus , a écrit Mme McWilliams dans le message, s'adressant à la première ministre. Arrêtez de penser aux votes pour les prochaines élections, commencez à penser à l'avenir du Manitoba et à l'héritage que vous laisserez.

La fille de Devon McWilliams a un peu moins de quatre mois et est atteinte du VRS, ou virus respiratoire syncytial. Elle a été transportée à l'unité de soins intensifs néonatals de l'Hôpital pour enfants de Winnipeg, où elle a dû être intubée.

Le bébé né de façon prématurée puis admis aux soins intensifs néonatals a commencé à montrer des signes de respiration difficile, et ses poumons ont été touchés, a affirmé la mère dans son message.

Ses poumons sont maintenant pires que jamais. Un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, un pas en arrière.

La femme a expliqué vouloir éviter le pire à d’autres familles en partageant son histoire. Elle a dit qu'elle comprend que les gens puissent trouver le port d'un masque inconfortable et qu'il peut sembler invasif .

Mais vous savez ce qui est encore plus inconfortable et invasif ? Avoir un tube enfoncé dans votre gorge et de l'air injecté dans vos poumons , a-t-elle écrit.

Des appels similaires

Mme McWilliams n’est pas la seule à porter le message en faveur du retour du port obligatoire du masque.

L'administrateur en chef de la santé publique du gouvernement fédéral, la Dre Theresa Tam, a elle-même appelé les gens à porter à nouveau un masque alors que les hôpitaux doivent faire face à un pic de virus respiratoires.

D’autres spécialistes au Manitoba, dont la Dre en immunologie et virologie à l'Université du Manitoba, Julie Lajoie, ont également écho à ce message sur le rétablissement du port du masque.

Ces appels surviennent alors que, samedi, des sources gouvernementales en Ontario indiquent que cette province recommande au public de recommencer à porter le masque dès lundi pour faire face à l'augmentation du nombre d'enfants hospitalisés.

Jeudi, la ministre manitobaine de la santé a souligné le fait que le programme provincial d'anticorps contre le VRS , qui vise à protéger les bébés et les tout-petits à haut risque contre le virus s'ils sont infectés, a commencé tôt cette saison de rhume et de grippe.

Elle a également rappelé aux gens de se laver les mains et les a encouragés à porter un masque s'ils sont malades.

Soins communs Manitoba a reconnu que le nombre d'enfants atteints de maladies respiratoires, notamment le VRS et la grippe, au cours des deux dernières semaines, a augmenté de façon significative au service des urgences de l'Hôpital pour enfants.

Selon l'organisme provincial, depuis le début du mois de novembre, environ 179,6 patients par jour se sont rendus au service des urgences pour enfants, soit une augmentation d'environ 23 % par rapport au mois d'octobre.

Ce chiffre est également en hausse d'environ 45 % par rapport à l'année dernière, a précisé Soins communs alors qu’il était de 124 patients en novembre 2021.

On demande au personnel de l'Hôpital pour enfants de faire des quarts de travail supplémentaires et des heures supplémentaires. En outre, certains membres du personnel ont été temporairement réaffectés à l'unité de soins intensifs pédiatriques et des zones d'urgence ont été ouvertes pour traiter les patients supplémentaires , a déclaré un porte-parole de Soins communs Manitoba.

Avec les informations d'Alana Cole