C'est la finissante en génie du bâtiment, Érica Magrini, qui accueille les visiteuses pour leur faire connaître la communauté d'étudiantes en génie. Selon elle, il reste du travail à faire dans plusieurs branches de ce programme.

J'ai la chance d'étudier en génie du bâtiment. On est 15 filles sur 40. C'est une bonne proportion, assure Érica. Mais je sais que j'ai des collègues qui étudient en mécanique, en électrique, en informatique, qui elles, sont deux ou trois par classe. Ça peut faire une différence dans ton parcours.

Parmi les futures étudiantes présentes, on compte Fanny Houle. Elle souhaite suivre les traces de son père, qui est ingénieur. Toutefois, elle est consciente que sa classe sera surtout composée d'hommes.

On se sent moins seules, c'est sûr, quand il y a d'autres filles avec nous que si on est toutes seules dans une classe de gars, affirme la future étudiante. Moi j'ai la chance d'avoir un père qui est ingénieur, fait que depuis que je suis née, je me suis fait parler de génie et j'étais comme ah c'est ça que je veux aller faire. Il y en a plein qui n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un de même dans leur entourage. La petite graine doit être plantée pour donner le goût aux filles d'aller en sciences, donner le goût aux filles d'aller en génie.

30 % de diplômées d'ici 2030

Mais le vent pourrait tourner à l'Université de Sherbrooke. Actuellement, seuls 20 % des étudiants en génie sont des femmes. D'ici 2030, l'institution souhaite faire grimper ce nombre à 30 %, explique le doyen de la Faculté de génie, Jean Proulx.

Ça commence par aller dans les écoles secondaires, faire découvrir la profession du génie. C'est de montrer qu'il y a des femmes qui étudient en génie en ce moment, qu'il y a des femmes qui sont là pour être de bons modèles.

Ces efforts pour atteindre la parité sont aussi déployés dans d'autres programmes de l'Université, ajoute la vice-rectrice aux études, Christine Hudon.

On fait la même chose en éducation, par exemple, ou dans les professions de la santé, mais cette fois-ci, auprès des populations masculines. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir une plus grande parité dans les professions, parce que ça, ça enrichit les pratiques professionnelles.

Dans l'ensemble, les portes ouvertes ont été un franc succès. La direction estime que le nombre de visiteurs a atteint la norme prépandémique, se réjouit Nicolas Grandmangin, spécialiste en recrutement à l'UdeS.

C'est de te rassurer, de venir voir en vrai, de quoi ça à l'air, poser des questions. Souvent, quand ils ressortent d'ici, ce qu'on reçoit c'est : ah, finalement, c'est tout à fait possible et gérable!

Une autre journée porte ouverte aura lieu en février 2023.

Avec les informations de Pierrick Pichette