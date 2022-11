Alors qu’il navigue entre la préparation d’un spectacle et d'un livre jeunesse, David Goudreault publie cette semaine son nouveau roman « trashicomique » Maple. Comme son titre l’indique, le livre de fiction retrouve Maple, une travailleuse du sexe introduite dans la trilogie La bête, alors qu'elle sort de prison.

De retour dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, elle se met à la recherche d’un tueur en série, au mépris du travail des forces de l’ordre. Elle est prête à tout, même au pire, pour arriver à son but.

Avec Maple, David Goudreault souhaite mettre son public face à des questions morales, sans pour autant être moralisateur. Peut-on faire le mal pour faire le bien? Voilà l’un des enjeux centraux de l’œuvre.

Il renoue aussi avec la plume cinglante qui a fait le succès de sa série La bête, vendue à plus de 128 000 exemplaires, et continue de mettre en scène des personnages colorés, provocateurs et imparfaits.

La force de l’autodérision

Par le biais de ses protagonistes, cet amoureux des lettres décoche des flèches au milieu littéraire – J’ai lu beaucoup de bons livres, mais des romans québécois aussi –, ainsi qu’aux hommes, ou encore au monde du travail social, qu’il connaît bien. Car pour David Goudreault, se moquer de tout le monde, même de lui, est une façon très démocratique de revendiquer l’universalisme .

« Rire de tout le monde, ça permet de nous relier, de nous rejoindre dans une espèce de dérision. D’arrêter de se prendre au sérieux, car quelque part, on se fait beaucoup de mal. » — Une citation de David Goudreault

David Goudreault a aussi l'habitude de faire des tournées dans les écoles pour initier les jeunes à la poésie et à la littérature québécoise. Photo : ICI ARTV

Il s’est d’ailleurs montré beau joueur lorsque l’équipe du Bye Bye 2021 l’a parodié dans un sketch le présentant comme un professeur-poète à la verve débordante  (Nouvelle fenêtre) il y a près d'un an.

Plaidoyer pour la fiction

Il y a un peu de David Goudreault dans le personnage de Maple, mais pas tant que ça. L’auteur dit insuffler des idées à sa protagoniste avant de les tordre ou de les pousser à outrance.

C’est d’ailleurs l’un des grands plaisirs de la fiction, selon lui. « Quand j’écris de la poésie, c’est viscéral, c’est ce que j’ai besoin de dire. Mais le roman, c’est un terrain de jeu. Je m’amuse, dit-il.

Le romancier et poète plaide d’ailleurs pour davantage de fiction dans la littérature québécoise et dans le monde. Il faut de la fiction, il faut décoller, il faut aller dans des univers qui ne sont pas juste du récit, pis du moi, pis mon époque, pis gnangnangnan , conclut-il.

Maple, cinquième roman de David Goudreault, est à paraître le 17 novembre aux Éditions Stanké. L'auteur a également publié plusieurs recueils de poésie et livres jeunesse.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Franco Nuovo, animateur de l'émission Dessine-moi un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.