Luc Sylvain du Vert et Or nommé entraîneur adjoint par excellence pour la 2e fois

Pour la deuxième année consécutive, Luc Sylvain, entraîneur des quarts-arrière de l'équipe de football du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, a été nommé entraîneur adjoint par excellence du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

C'est avec beaucoup d'humilité que celui qui évolue avec le Vert et Or depuis 2016 accueille cette distinction. C'est une belle reconnaissance, mais c'est une reconnaissance que je dois à tous les autres entraîneurs de l'équipe , fait savoir le Drummondvillois de 64 ans qui est également thérapeute sportif. Luc Sylvain est entraîneur depuis une trentaine d'années. Il a d'ailleurs été entraîneur pour l'équipe de football du Cégep de Drummondville pendant 10 ans.

Luc Sylvain apprécie particulièrement la synergie qui règne dans l'équipe de football du Vert et Or.

« C'est le sport d'équipe par excellence. C'est tissé serré. On a des liens incroyables entre les entraîneurs. Je suis vraiment chanceux de travailler avec tous les gars qui sont là. » — Une citation de Luc Sylvain, entraîneur des quarts-arrière de l'équipe de football du Vert et Or

J'ai la plus belle des fonctions. Je n'ai pas à m'occuper à tout ce qui est administratif. Je m'occupe exclusivement des quarts-arrière, même si, bien sûr, j'ai des liens avec les autres gars de l'équipe , poursuit-il.