Une soirée de lutte au Théâtre des Eskers d’Amos

Le gala sera organisé par la North Shore Pro Wrestling (NSPW). Une douzaine de lutteurs seront présents, dont l'Amossois Stan Francisco qui donnera une prestation pour la première fois devant les siens.

Le président NSPW Steve Boutet explique que la lutte est très en vogue depuis les 5 dernières années.

C'est de la nouvelle visibilité pour nous. On va être vu par le monde de l’Abitibi. Peut-être qu'on va avoir d'autres invitations dans d'autres villes. C'est sûr que pour nous, c'est comme de la nouvelle publicité de la nouvelle visibilité. Puis on n’en a jamais assez de la visibilité, puis de la publicité , a dit Steve Boutet qui se réjouit d'ailleurs d'être présent pour la première fois dans la région.

Le Théâtre des Eskers d'Amos Photo : Facebook/Théâtre des Eskers

La chef de division du Théâtre des Eskers, Mathieu Larochelle explique que le gala était déjà inscrit dans la programmation artistique.

Il parle de la lutte comme d'une forme d'art et qu'avec le gala, il pourra toucher le plus grand nombre de personnes possible.

Je veux rendre le théâtre accessible, la salle de spectacle accessible à tous. Puis je veux que le monde ait un contact avec la salle de spectacle. La lutte permet d'aller chercher des noms publics, puis aussi de faire jaser beaucoup de ma programmation. Donc je fais un gala de lutte en même temps que mon lancement de programmation 2023, donc ça fait beaucoup de personnes qui ne sont pas atteintes normalement par mes communications traditionnelles, que là ils vont être au théâtre des Eskers, ils vont vivre une expérience positive , explique le responsable.

L'événement débute à 19 h 30 samedi avec six combats au programme.