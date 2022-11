L’Ontario recommande au public de se masquer de nouveau dès lundi, selon des sources

Les sources, qui ont parlé à La Presse canadienne sous le couvert de l'anonymat, car elles ne sont pas autorisées à discuter publiquement du processus, affirment cependant que le port du masque ne sera pas obligatoire.

Le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, avait prévenu la population qu’il y aurait une recrudescence de maladies respiratoires cet automne et cet hiver, et qu’il recommanderait le port du masque dans certains environnements intérieurs si les hôpitaux devaient annuler des opérations pour faire face à un afflux de patients.

L'hôpital pour enfants SickKids de Toronto et l’Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario à Ottawa ont annoncé qu'ils annulaient des opérations chirurgicales pour redéployer les travailleurs de la santé vers les soins intensifs et les services d'urgence.

L'Association des hôpitaux de l'Ontario demande aux gens de porter le masque à l'intérieur et d’être à jour dans leur vaccination contre la COVID-19 et contre la grippe.

